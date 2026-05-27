Ces lunettes de soleil sont interdites en voiture, vous risquez 35 euros d'amende si vous les portez

Alors que l’été fait son grand retour, faites attention aux lunettes de soleil que vous portez quand vous conduisez. Certaines d’entre elles sont interdites au volant et peuvent vous valoir 35 euros d’amende.

Les beaux jours reviennent en France et la chaleur s’installe. Le pays est actuellement confronté à une quasi-canicule, notamment dans trois villes où il fait extrêmement chaud. Avec le retour du soleil, nous sortons tous un objet indispensable dans les transports, que ce soit en avion ou en voiture : les lunettes de soleil.

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Si la Sécurité routière recommande de porter des lunettes quand il fait beau pour ne pas être ébloui par le soleil, attention : toutes les lunettes de soleil ne sont pas autorisées au moment de prendre la route.

Les lunettes de catégorie 4

En effet, toutes les lunettes de soleil ne sont pas similaires. Pour les différencier, elles sont classées selon la norme européenne ISO 12312-1 qui distingue cinq catégories de lunettes selon leur capacité à filtrer la lumière. La catégorie 0 concerne généralement les lunettes esthétiques, qui ne protègent pas des UV. Les lunettes de catégorie 1 et 2 sont idéales pour une luminosité faible ou moyenne tandis que la catégorie 3 s’adapte aux situations de fort ensoleillement.

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Enfin, la catégorie 4 regroupe les lunettes qui filtrent le plus fortement la lumière. Ces lunettes de soleil peuvent bloquer entre 92% et 97% de la luminosité et sont conçues pour être portées dans des situations extrêmes, comme en haute montagne. Si elles protègent beaucoup les yeux, elles peuvent altérer la vision quand on conduit.

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Une amende de 35 euros

Ces lunettes de catégorie 4 changent la perception des couleurs, des contrastes, des panneaux de signalisation et des feux tricolores. Les porter peut être particulièrement dangereux quand on passe d’une route ensoleillée à un tunnel, où l’obscurité peut être totale.

“Les verres ne doivent pas être trop foncés pour ne pas altérer la vision des couleurs. Les verres de catégorie 4 (norme n° EN 1836) sont fortement déconseillées pour la conduite d’un véhicule”, indique la Sécurité routière.

Si vous portez ces lunettes qui gênent votre conduite, vous risquez une amende de 35 euros en cas de contrôle des forces de l’ordre et votre responsabilité peut être engagée en cas d’accident. Une bonne chose à savoir avant de prendre le volant quand il fait beau.