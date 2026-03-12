30 centimes de réduction sur le prix du litre de carburant chez Leclerc et U pour une durée limitée

Ce mercredi 11 mars, Michel-Edouard Leclerc a annoncé avoir négocié une baisse du prix des carburants auprès des raffineurs. Ainsi, tous les magasins Leclerc et ceux de Coopérative U proposeront l'essence et le diesel 30 centimes moins cher dans leurs stations, pour une durée provisoire.

Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les prix à la pompe ont inévitablement gonflé. Face à la hausse des prix, le président du groupe E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a annoncé ce mercredi 11 mars sur France Info une bonne nouvelle pour les automobilistes français.

Selon ses dires, à partir de vendredi 13 mars, l’essence et le diesel coûteront 30 centimes moins cher dans les stations des supermarchés Leclerc et U.

Crédit photo : E. Leclerc

En effet, en compagnie de son homologue de Coopérative U, le patron du groupe E. Leclerc a annoncé avoir négocié une baisse du prix des carburants directement auprès des raffineurs. Une réduction qui sera toutefois provisoire.

"On a réussi à négocier d'être parmi les premiers dans le mouvement de baisse. Sur les deux jours qui viennent, au fur et à mesure que les stations seront réapprovisionnées, on va avoir une fois 0,23 euros de baisse, puis encore 0,07 euros de baisse, soit à peu près 0,30 euros de baisse par litre"

Une baisse provisoire face à l'instabilité de la situation

Une bonne nouvelle pour les automobilistes, alors que d'après le site Carbu.com le gazole se vend en moyenne 2,021 euro le litre et le sans-plomb 95, 1,886 euro le litre.

Michel-Édouard Leclerc a expliqué au micro de France Info que ses magasins avaient "été obligés" de répercuter dans un premier temps les hausses que leur imposaient les raffineurs. Mais dans la soirée de ce 10 mars, son groupe et Coopérative U avec qui il s'est associé dans la négociation ont "mis la pression sur les raffineurs" pour obtenir cette baisse.

Crédit photo : iStock

Les magasins de ces deux enseignes seront donc concernées par cette baisse de 30 centimes. Ainsi que "probablement" ceux d'Intermarché, ou Carrefour. Cette baisse pourrait en revanche n'être que provisoire. Tant que “le conflit dure au Moyen-Orient", les prix des carburants vont "faire yoyo", a prévenu Michel-Édouard Leclerc. Il faudra donc se presser pour profiter de ce carburant à prix réduit.