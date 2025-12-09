Le corps d'un bébé découvert par un employé dans un centre de tri des déchets en Bretagne

Le centre de tri de déchets TriGlaz

En début de semaine, le corps d’un bébé mort a été retrouvé dans un centre de tri des déchets en Bretagne. Une enquête a été ouverte.

Lundi 8 décembre, une macabre découverte a été faite dans le centre de tri de déchets TriGlaz, à Plouédern, dans le Finistère (Bretagne), rapporte Le Télégramme.

Une enquête ouverte

Un opérateur de l’usine a trouvé un « probable fœtus humain » mort sur le tapis du tri manuel des poubelles jaunes. Des examens vont être réalisés pour déterminer s’il s’agit d’un fœtus ou d’un nourrisson né viable.

Une enquête a été ouverte pour identifier les causes exactes de la mort. Celle-ci a été confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Landerneau, explique le média régional.

Centre de tri de déchets TriGlazCrédit Photo : Sotraval Triglaz

L’examen médico-légal va permettre « de vérifier s’il s’agissait d’un fœtus toujours en formation ou d’un nourrisson éventuellement né vivant et viable, outre toutes investigations utiles », a indiqué dans un communiqué le procureur de Brest, Stéphane Kellenberger.

Une cellule psychologique mise en place

L’identification criminelle a été dépêchée sur les lieux en fin de matinée. Selon les informations de nos confrères, le corps du nouveau-né proviendrait du pays de Morlaix ou du Morbihan.

De son côté, Ronan Pichon, président du conseil d’administration de la Société publique locale, nuance cette information dans les colonnes du Parisien.

« En fonction des arrivages des déchets, il y a toujours un doute — les zones concernées sont très grandes et pas seulement dans le Finistère, effectivement. Il faudra remonter les tournées des camions et cela pourrait prendre du temps », explique-t-il.

Voiture de gendarmerie Crédit Photo : iStock

Une cellule d’écoute psychologique a été mise en place pour soutenir les employés ayant assisté à cette scène d’horreur.

« Notre opérateur à l’origine de la découverte est en état de choc. Il s’agit d’une expérience particulièrement traumatisante », ajoute Ronan Pichon.

Source : Le Télégramme
Déchet

