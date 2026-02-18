Que signifient ces panneaux verts de limitation de vitesse qui apparaissent sur les routes ?

En Europe, il est possible de voir de plus en plus de panneaux de limitation de vitesse arborant une couleur verte. De quoi semer la confusion chez les automobilistes non avertis.

En France, il existe plus de 200 panneaux de signalisation différents. Même si certains sont plus courants que d'autres, cela fait tout de même de nombreux symboles à mémoriser pour respecter les règles de circulation. A chaque fois, les automobilistes doivent se mettre à jour pour éviter de se faire verbaliser et de récolter une amende.

Justement, de nombreux conducteurs doivent s'habituer à un nouveau panneau depuis peu, qui peut prêter à confusion. A première vue, il ressemble à un panneau de limitation de vitesse classique. De forme ronde, avec un nombre inscrit à l'intérieur qui signale aux automobilistes la vitesse à ne pas dépasser.

Cependant, le bord du panneau n'est pas rouge, comme on en a l’habitude, mais… vert ! Pourquoi donc ce changement de couleur ?

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Shutterstock

Le rouge renvoie à la limite de vitesse à ne pas dépasser tandis que le vert indique une vitesse conseillée. Il s'agit donc d'une recommandation.

Un panneau bientôt disponible en France ?

Ces panneaux ont été conçus pour inciter le conducteur à ne pas trop appuyer sur la pédale d'accélérateur, ce qui explique qu'ils sont le plus souvent implantés à proximité des écoles ou dans des quartiers résidentiels. Les automobilistes ne prennent aucun risque à dépasser la vitesse indiquée à l'intérieur du cercle vert mais ils doivent avoir à l'esprit qu'ils circulent dans un endroit où des enfants peuvent s'amuser. Aucun risque de se faire verbaliser si on dépasse la vitesse indiquée dans le panneau, la seule qui reste en vigueur est celle inscrite dans les panneaux de limitation de vitesse à bord rouge.

Crédit photo : drivecase.fr

Ces panneaux verts sont apparus ces derniers temps au Royaume-Uni, soucieux de renforcer sa prévention routière. Il se pourrait bien qu'ils s'exportent dans d'autres pays européens.

Cependant, est-il possible de les voir bientôt en France ? C'est assez peu probable car il existe déjà dans l'Hexagone des panneaux qui ont la même signification.

Crédit photo : Sécurité routière

Ils sont de forme carrée avec des coins légèrement arrondis, leur fond est bleu avec une bordure blanche. Ce panneau, appelé C4, indique également la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler. Il est d'ailleurs possible que sa signification échappe à de nombreux usagers de la route.