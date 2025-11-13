Ces deux endroits sont les seuls au monde où aucune limitation de vitesse n'est imposée sur la route

Si les limitations de vitesse sont différentes dans chaque pays, il existe deux endroits au monde où il n’y a tout simplement... aucune limitation de vitesse sur la route.

Les limitations de vitesse changent selon les différents pays du monde. Si elles peuvent varier, comme cette autoroute près de Perpignan qui pourrait passer de 120 km/h à 150 km/h, elles ont toutes pour objectif d’inciter les automobilistes à ralentir afin d’éviter les risques d’accident.

Crédit photo : iStock

Cependant, il existe des routes où il n’y a aucune limitation de vitesse dans deux endroits dans le monde. Dans ces lieux situés en Europe, il est donc possible de rouler très vite sans risquer d’avoir une amende.

Aucune limitation de vitesse

C’est notamment le cas en Allemagne, où la majorité des autoroutes n’ont pas de limitation de vitesse. Comme le rapporte Ouest-France, c’est le cas sur les deux tiers de l’Autobahn, le réseau autoroutier allemand, où il est recommandé de rouler à 130 km/h mais où il est possible de rouler plus vite si vous le souhaitez.

Crédit photo : iStock

Le deuxième endroit sans limitation de vitesse est l’île de Man, dans la mer d’Irlande. Ce territoire est une dépendance autonome de la Grande-Bretagne où il n’y a aucune limitation de vitesse sur les routes. Une particularité due au Tourist Trophy, une célèbre course de moto qui est organisée sur cette île depuis près de 100 ans. Pendant la compétition, les motards roulent à plus de 300 km/h sur les routes montagneuses de l’île, ce qui fait de cet événement l’une des courses les plus dangereuses au monde.

“Nous sommes uniques. Vous pouvez descendre du bateau, monter sur le circuit de montagne et atteindre 290 km/h en 15 minutes, sans enfreindre la loi”, a indiqué Allan Thomson, sergent-détective responsable de l’unité de police routière de l’île de Man, selon des propos relayés par IFL Science.

Crédit photo : iStock

Adapter sa vitesse

Sur les routes de l’île de Man, il est donc possible de rouler très vite, mais les routes restent dangereuses. En plus de cela, les automobilistes ont l’obligation de rouler entre 20 et 30 km/h dans les agglomérations.

S’il est possible de dépasser les 130 km/h dans ces deux endroits dans le monde, la conduite est risquée et dangereuse. Pour cette raison, la majorité des automobilistes qui se rendent dans ces pays régulent leur vitesse, malgré l’absence de limitation, pour adapter leur conduite et limiter les risques d’accident.