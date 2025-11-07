Stranger Things : Millie Bobby Brown et David Harbour s'embrassent et apparaissent complices malgré les accusations de harcèlement

Ce jeudi 6 novembre, toute l’équipe de Stranger Things avait mis sa tenue de gala pour l’avant-première de la saison 5 de la série à Los Angeles. Millie Bobby Brown et David Harbour se sont montrés très complices devant les caméras, dans un contexte très trouble entourant les deux acteurs.

David Harbour a-t-il harcelé moralement Millie Bobby Brown durant le tournage de la saison 5 ? À quelques semaines de la sortie, sur Netflix, de la dernière et cinquième saison de Stranger Things, la promotion en a pris un sacré coup.

Le 1er novembre dernier, le Daily Mail exposait les accusations de Millie Bobby Brown, interprète de Eleven, à l’encontre de David Harbour, interprète de Jim Hopper, shérif et père adoptif de la jeune fille dans la série.

Le tabloïd anglais publiait un article affirmant que l’actrice britannique de 21 ans avait fait, auprès de la production de la série, un signalement pour « harcèlement et intimidation » de la part de l’acteur avant le début du tournage de la dernière saison.

Crédit photo : Netflix

L’article affirme que ce document ne contenait « aucune accusation d’inconduite sexuelle », mais que la comédienne aurait été accompagnée d’un représentant du personnel sur tout le tournage des derniers épisodes. Une information confirmée par un cadre de Netflix anonyme au Parisien. Seulement voilà, ces accusations ne semblent pas avoir eu d’emprise sur la relation père-fille qui s’est construite entre les deux acteurs.

Ce jeudi 6 novembre, les photographes ont pu s’en apercevoir à l’occasion de l’avant-première de Stranger Things à Los Angeles.

Millie Bobby Brown et David Harbour, complices comme jamais

Des « hugs » en veux-tu-en-voilà, des éclats de rire significatifs ! Millie Bobby Brown et David Harbour sont apparus soudés et tout sourire à l'événement. On y voit à plusieurs reprises l’interprète d’Eleven et celui de Jim Hopper côte à côte. Et plus encore : câlins et embrassades devant les photographes, messes basses et fous rires non-contenus sur le tapis du photoshoot, et dans les bras l’un de l’autre sur les photos de groupe.

Crédit photo : Netflix

Forcément, un tel comportement assumé en public met le doute sur l’authenticité des informations révélés par le Daily Mail. Les internautes ne voient pas comment ces accusations peuvent être vraies alors que les deux acteurs s’affichent extrêmement complices :

« Ce n’étaient donc que des rumeurs ! » « Millie et David aussi souriants, tu ne peux pas faire semblant » « C’est vraiment une belle amitié » « Hopper et Eleven sont indestructibles ».

Ces accusations contre David Harbour interviennent dans un contexte déjà tendu pour la star de Thunderbolts. En effet, son ex-femme la chanteuse Lily Allen a sorti un album le 24 octobre dans lequel elle pointe directement l’acteur américain du doigt pour ses comportements jugés toxiques et sa jalousie.

Pour Netflix, qui n’a répondu de manière officielle à aucune sollicitation des médias, il y avait urgence à éteindre le feu. En effet, la sortie de la saison 5 de la série, après trois ans d’attente, est imminente et cruciale. L’enjeu est commercial, car, comme le révèle également de manière anonyme un employé de Netflix au Daily Mail :

« Ça va être un évènement cinématographique. Rien ne viendra faire de l’ombre à cela. »

Pour rappel, Netflix a échelonné la sortie des épisodes sur trois dates clefs de l’agenda : le 27 novembre pour les quatre premiers épisodes, les trois suivants à Noël, et le grand final le jour du réveillon du Nouvel an.

L’objectif assumé est de pulvériser les records de la plateforme et monter sur la première place des séries les plus regardées occupée par la saison 1 de Mercredi et de faire mieux que la saison 4 qui est confortablement installée à la 3e place de ce classement. Et pour cela, rien de tel qu’une intelligente et virale opération de communication.