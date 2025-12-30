DRFIP : Voici pourquoi 9 millions de Français vont recevoir des centaines d'euros en janvier 2026

Un avis d'imposition et des billets

Bonne nouvelle pour les fêtes : le 15 janvier, près de 9 millions de Français vont recevoir un virement de plusieurs centaines d’euros. On vous explique pourquoi.

Pendant la période de Noël, il peut être difficile de maîtriser son budget quand on doit offrir des cadeaux à ses proches. Mais bonne nouvelle ! Dans quelques jours, un nouveau virement important va arriver sur le compte bancaire de 9 millions de Français.

Une personne fait ses comptesCrédit photo : iStock

Il s’agit d’un virement dont le libellé est “DRFIP” (Direction régionale des finances publiques), c’est-à-dire les impôts. Bien que ce virement puisse être de plusieurs centaines d’euros, tout le monde ne touchera pas la même somme. Voici pourquoi.

Qui va recevoir ce virement ?

Rassurez-vous : ce virement n’est ni une erreur, ni une arnaque puisqu’il est lié au prélèvement à la source.

“Chaque année à cette date, les impôts versent une avance au contribuable qui bénéficie de crédits ou de réductions d’impôts. Ces derniers ne sont pas intégrés dans le calcul de son taux de prélèvement à la source : ils font donc l’objet d’une régularisation sous forme de virements”, explique le site Droit-Finances.net.

Une femme devant un ordinateurCrédit photo : iStock

Ainsi, chaque personne qui emploie un salarié à son domicile, qui effectue des dons, qui investit dans le locatif ou encore qui engage des frais de garde d’enfant ou d’hébergement en Ehpad, perçoit une avance en début d’année, comme le précise Bourse Inside.

Un virement de quel montant ?

Le montant exact du versement équivaut à 60 % de l’avantage fiscal perçu en 2025. Pour connaître la somme que vous recevrez, vous devez donc regarder votre dernier avis d’imposition reçu cet été. Par exemple, si vous avez bénéficié d’un crédit d’impôt de 1 000 euros en 2025, vous toucherez 600 euros le 15 janvier.

Notez que si la majorité des virements arriveront sur le compte des bénéficiaires le 15 janvier, certains pourront avoir du retard. Si vous n’avez toujours rien sur votre compte à cette date, attendez donc un ou deux jours supplémentaires, correspondant aux délais des traitements bancaires.

Une bonne nouvelle pour des millions de Français !

Source : Droit-Finances.net
