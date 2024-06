Cette astuce secrète est redoutable pour nettoyer la graisse et le tartre dans votre maison

Que ce soit dans votre cuisine ou votre salle de bains, la graisse et le tartre peuvent être un véritable cauchemar. Heureusement, il existe un outil original qui peut vous aider à vous en débarrasser plus facilement.

Nettoyer sa maison, c’est toujours une corvée que l’on aimerait bien laisser à une intelligence artificielle. En attendant, il faut enfiler les gants de protection et sortir les produits détergents afin de rendre votre foyer impeccable. S’il y a une récurrence bien embêtante, c’est la présence de graisse dans votre cuisine et le tartre dans votre salle de bains.

En effet, dans votre cuisine, on peut trouver de la graisse un peu partout : de la cuisinière à la hotte, en passant par le four, le micro-ondes et aussi vos nombreux ustensiles de cuisine comme les casseroles. De son côté, le tartre se retrouve principalement sur l’acier et dans les éviers, que ce soit dans la cuisine et la salle de bain. Dans la salle de bains, la douche, les toilettes, les sols et les murs sont exposés au tartre, donnant une mauvaise odeur et changeant même la couleur des murs.

Nous voilà alors dans les rayons du supermarché en train de réfléchir au produit idoine afin de se débarrasser de ces fléaux. Si la plupart de ces produits vantent leurs mérites en se présentant comme la solution parfaite, il existe pourtant un objet bien plus efficace que ces mixtures chimiques et cancéreuses.

Le pouvoir magique de la pierre ponce

Cette astuce idéale réside dans le pouvoir insoupçonné de… la pierre ponce ! Généralement utilisée à des fins esthétiques, notamment pour éliminer la corne de nos pieds, la pierre ponce s'avère être un outil efficace contre la graisse et le tartre.

Grâce à sa composition, ses propriétés, sa porosité et le type de texture qui la caractérise tant, la pierre ponce peut être votre allié parfait dans votre session nettoyage anti-graisse et anti-tartre. Mais comment nettoyer une surface solide avec une pierre ?

Pour ce faire, il suffit de plonger la pierre dans l’eau pour qu’elle se ramollisse et obtienne une texture plus douce. Ainsi, la pierre est plus maniable et peut être utilisée sur les zones envahies par le gras ou le tartre. Pour éliminer ces saletés, il vous faut donc effectuer des mouvements doux et fermes en frottant les zones concernées.

Après avoir nettoyé avec la pierre ponce, vous devrez ensuite rincer la zone souhaitée pour éliminer tout résidu. S’il reste encore quelques saletés irréductibles, vous pouvez répéter la même procédure. Avec un peu d’acharnement, le résultat n’en sera que plus stupéfiant.