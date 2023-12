Bonne nouvelle, cette infraction ne sera plus sanctionnée par un retrait de point sur le permis de conduire en 2024

Au 1er janvier 2024, de nouvelles mesures vont entrer en vigueur dans toute la France, notamment en ce qui concerne la sécurité routière. L’une d’entre elles devrait faire plaisir aux automobilistes.

2024, l’année de la relâche ? En tout cas, les automobilistes ont déjà hâte d’y être ! Ce vendredi 8 décembre, le gouvernement a publié un décret dans le Journal officiel qui devrait beaucoup plaire aux usagers de la route.

En effet, les petits excès de vitesse, inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés par une perte de points sur le permis de conduire. Encore aujourd’hui, cet excès de vitesse minime était sanctionné par le retrait d’un point, ainsi qu’une amende forfaitaire allant de 68 euros à 135 euros.

Le gouvernement lâche du lest sur les excès de vitesse

Cependant, cela va donc changer à partir du 1er janvier 2024 ! Ainsi, les usagers ne risquent plus de perdre de points sur leur permis pour ces excès de vitesses inférieurs à 5 km/h, mais risquent tout de même la contravention.

La réduction d’un point de permis s’appliquera seulement pour les excès de vitesse compris entre 5 et 20 km/h. Si tout cela semble peu, cette mesure est en réalité bien plus importante si on reprend les chiffres à l’échelle nationale.

En effet, en 2020, 12,5 millions de contraventions ont été envoyées pour des excès de vitesse contrôlés par des radars. 58% de ces contraventions concernaient des excès inférieurs à 5 km/h selon le ministère de l’Intérieur, ce qui équivaut à 7,25 millions de contraventions ! Ce changement est donc une bonne nouvelle pour les conducteurs.