Les voitures-radars envahissent les routes de France, voici les 3 détails pour les repérer et éviter l'amende

C’est officiel, une nouvelle flotte de voitures-radars est prévue en France pour 2025. Voici comment les reconnaître pour ne pas se faire flasher.

On le rappelle, il est primordial de limiter sa vitesse sur les routes. La raison ? Cela permet de respecter la loi (la base), mais aussi de protéger sa vie sur les routes, ainsi que celle des autres (la base bis). Pourtant, les excès de vitesse sont de plus en plus fréquents et le nombre de décès grimpe en flèche. En 2024, 272 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine, selon le Ministère de l'Intérieur. Pour lutter efficacement contre ces accidents, le gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles mesures, avec notamment le déploiement de nouvelles flottes de voitures-radars. Ainsi, en cas de léger excès de vitesse, il est possible de se faire flasher et de recevoir une amende. Bien que ces mesures soient efficaces, elles augmentent donc considérablement le risque de se faire verbaliser en cas de coup de boost sur la pédale d'accélération.



Crédit : IStock

Voitures-radars : qu’est-ce que c’est ?

En 2024, près de 400 voitures-radars avaient été données par la Sécurité routière à des sociétés privées. Leur but ? Circuler à l'intérieur de huit régions de France pour limiter au maximum les excès de vitesse. En 2025, trois nouvelles régions seront concernées par ces voitures-radars : l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Comme l’indique le site de la Sécurité Routière, ces régions vont accueillir ces véhicules qui sont équipés d'un capteur infrarouge et de caméras. Seulement les régions de l'Île-de-France et la Corse, n’ont pas encore été fournies par ces véhicules. Au total : ce sont 550 voitures qui seront dédiées au contrôle des routes de France et de leurs automobilistes. Mais alors, comment repérer ces voitures-radars qui arpentent les routes ? Pour rappel, ce type de voiture est très peu identifiable, puisqu’il s’agit de voitures discrètes qui s’insèrent normalement dans la circulation. Elles utilisent des flashs à infrarouge non visibles.



Crédit : IStock

Comment repérer ces voitures-radars ?

Pour les repérer facilement, il faut avant tout connaître les modèles fréquemment utilisés. Le site Radar-privé a dévoilé plusieurs marques de voitures souvent référencées : Citroën berlingo, Peugeot 308, Ford Focus, Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Seat Leon, ou encore Skoda Octavia. Si vous apercevez ces voitures sur la route, ce sera votre signe pour ralentir !



Crédit : IStock

Autre moyen pour les repérer ? Avoir un œil sur le tableau de bord des véhicules. Généralement, il s’y trouve un boitier noir qui contient le fameux radar. Un plus qui peut mettre la puce à l’oreille, mais difficilement détectable. Dernier détail et pas des moindres : la plaque d'immatriculation à l'avant de ces voitures qui est généralement entourée d’un plastique réfléchissant. Vous êtes prévenus...