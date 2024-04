Voitures-radars : voici comment les identifier au premier coup d'oeil sur la route

Les voitures-radars sont de plus en plus nombreuses. Découvrez cette astuce qui permet de les repérer facilement et d’éviter les amendes liées aux excès de vitesse.

En plus des radars fixes, de plus en plus de voitures-radars circulent sur les routes. Conduites par des prestataires privés, ces voitures se fondent dans la circulation. Cependant, elles contiennent un radar qui flashent les automobilistes au moindre excès de vitesse.

Au départ, ces véhicules étaient reconnaissables par leur couleur vive mais avec le temps, ils ont réussi à se fondre dans la masse. Pourtant, il existe une astuce qui permet de les identifier au premier coup d’oeil.

Reconnaître une voiture-radar

Premièrement, les voitures utilisées pour transporter des radars sont des véhicules courants comme des Peugeot 308, des Dacia Sandero et des Renault Mégane. Pour les reconnaître facilement, apprenez à identifier ces marques. Faites également attention aux plaques d’immatriculation : celles utilisées par les voitures-radars ont un format spécifique et un support en plastique réfléchissant. La police de caractères est également différente de celles des autres plaques. Pour information, certaines plaques connues sont recensées sur ce site.

Si ces astuces peuvent vous aider à identifier des voitures-radars, un détail doit attirer votre attention : sur la vitre arrière de la voiture, le radar est visible. Il s’agit d’un dispositif infrarouge sous la forme d’un rectangle noir aux contours gris foncés, qui est collé en haut et au milieu de la vitre arrière. De nuit, des petits LEDs rouges s’illuminent et rendent le véhicule facilement identifiable, et ce même de loin.

Crédit photo : Auto Plus

Pour information, les voitures-radars flashent les véhicules qui les croisent et sont devant elles. Il est donc possible de se rapprocher puisque c’est uniquement lorsque vous les dépasserez que vous risquerez d’être sanctionné. Bien entendu, le moyen de plus sûr de ne pas risquer de contravention reste de ne pas dépasser la vitesse autorisée.