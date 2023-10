Faut-il prendre une douche le matin ou le soir ? Un médecin répond enfin à la question

Vous êtes plutôt du matin ou du soir lorsqu’il s’agit de prendre une douche ? Chacun a son avis sur la question qui ne cesse de faire débat. Inutile de chercher plus loin, un médecin donne la meilleure méthode à adopter.

Au moment de prendre une douche, deux types de personnes se dessinent : celles qui prennent leur douche le matin, au réveil, et celles qui la prennent le soir avant d’aller se coucher.

Quel que soit le moment de la journée où vous prenez une douche, c’est souvent pour une raison bien précise, en plus de vouloir être propre bien entendu. Par exemple, les personnes qui prennent leur douche le matin se réveillent plus facilement. Tandis que celles qui privilégient la douche le soir s’endorment plus facilement. Deux façons de faire que décortique un médecin.

Les avantages d’une douche le matin

D’après le National Center of Biology Information, prendre une douche le matin permet de vous réveiller comme il se doit pour la journée à venir. Surtout si vous la prenez froide pendant quelques minutes. C’est simple, selon les scientifiques de cette étude, prendre une douche le matin aurait le même effet que de commencer sa journée par une bonne tasse de café.

C’est ce que confirme la naturopathe Antonia Harman : « Les douches matinales peuvent être revigorantes » explique-t-elle, avant d’ajouter qu’une douche froide donne « plus de tonus », en particulier lors des 30 dernières secondes. « En plus de vous réveiller, elle stimule votre système immunitaire, circulatoire et digestif ». Sans oublier qu’elle permet d’éliminer toutes traces de transpiration et d’excès de sébum accumulés pendant la nuit.

Privilégier une douche le soir

Crédit photo : DeanDrobot/ iStock

Si la douche du matin possède de nombreux bienfaits pour votre corps, le docteur Giuseppe Aragona conseille plutôt de prendre une douche le soir. Il s’agit d’un bon moyen de se détendre, d’éliminer stress et tension mais aussi de se débarrasser de la saleté accumulée dans la journée.

En prenant une douche chaude le soir, vous facilitez aussi l’endormissement grâce à la vapeur dégagée. « Le principal avantage des douches le soir est que, pendant la journée, votre corps et vos cheveux peuvent accumuler des allergènes et des irritants dans l’air, de la saleté et de la crasse, en particulier durant les mois d’été à cause du pollen, des produits chimiques et de la sueur », rappelle le docteur.

Toutes ces substances peuvent se retrouver dans vos draps et votre lit si elles ne sont pas éliminées et provoquer des allergies, des démangeaisons et de l’acné, notamment.

La douche du soir remporte les suffrages et se présente comme le meilleur moment à privilégier pour un bon confort et bien-être.