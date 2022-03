Voici pourquoi il ne faut surtout pas refaire son lit le matin

Une experte en nettoyage est devenu viral sur la toile après avoir déclaré que contrairement à ce que pensent la plupart d’entre nous, refaire son lit le matin peut le rendre plus sale.

Crédit : Nienke Witteveen Fleuren

En effet, malgré ce que l'on vous a peut-être appris quand vous étiez plus jeune, il s'avère que faire son lit le matin peut en fait être une grosse erreur. C’est en tout cas ce qu’a expliqué une spécialiste en nettoyage en partageant une vidéo selon laquelle vos draps pourraient être plus sales si vous les bordez juste après votre réveil. L'utilisatrice de TikTok, qui répond au pseudo de @cleanhome_cleanmind, a confié à ses followers : « laisser votre lit s'aérer est une bonne solution pour réduire le nombre d'acariens. »

Plutôt que de s’empresser de refaire son lit dès que l’on en sort, il est recommandé de tirer la couette vers le bas du matelas de manière puis d’ouvrir sa fenêtre en grand pendant au moins une heure afin de laisser l'air frais circuler dans la chambre. La vidéo, devenue virale sur le réseau social TikTok, a été vue près de 600 000 fois depuis sa publication le 13 janvier dernier.

Les médecins confirment qu’il ne faut pas refaire son lit dès le réveil

Le docteur britannique du NHS Karan Raj a confirmé le constat : « arrêtez de faire votre lit dès le matin, cela va vous rendre en bonne santé. Faire son lit le matin piège les acariens qui se sont accumulés pendant la nuit. Ces prédateurs microscopiques, qui font moins d'un millimètre de long, se nourrissent des écailles de la peau humaine et prospèrent dans les environnements humides. Lorsque nous dormons la nuit, notre corps devient chaud et transpirant, ce qui en fait une cible de choix pour ces acariens. Ils laissent derrière eux des excrétions qui peuvent provoquer des symptômes d'asthme ou d'allergie. Le fait de faire son lit le matin piège toute cette humidité et offre un foyer pour la journée à environ 1,5 million d’entre eux. Laissez plutôt votre lit en désordre pendant un certain temps. Cela expose ces acariens à l'air et à la lumière du soleil, ce qui les déshydrate et les fait mourir »

Crédit : Maddi Bazzocco

Dorénavant, vous ne culpabiliserez plus si vous ne refaites pas votre lit !