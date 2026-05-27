Est-il illégal d'aller travailler en short et en tongs en cas de fortes chaleurs ?

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Un homme en short au travail

Alors que la chaleur s’abat sur la France depuis plusieurs jours, une question se pose : a-t-on le droit d’aller travailler en débardeur, en short ou en tongs ? Réponse.

Les grosses chaleurs s’installent en France. La barre des 30 degrés a été largement dépassée dans plusieurs régions ce mercredi 27 mai et des records de chaleur ont été battus. Face à la hausse des températures, plusieurs questions se posent du côté des salariés : peut-on refuser d’aller travailler quand il fait trop chaud et si l’on n’a pas le choix, peut-on y aller en débardeur, en short ou en tongs ?

Des personnes en short et en tongs
Crédit photo : iStock

En effet, quand il fait très chaud, beaucoup de salariés rêvent d’enfiler une tenue confortable et légère, de troquer leur pantalon pour un short et de mettre des tongs à la place de leurs chaussures de ville. Mais est-ce vraiment autorisé ?

Suivre les règles de l’entreprise

En théorie, le Code du travail n’interdit pas formellement les shorts, les débardeurs et les tongs lors d’une activité professionnelle. Ainsi, chaque salarié est libre de s’habiller comme il le souhaite. Cependant, l’employeur est libre d’instaurer des règles internes dans l’entreprise, notamment concernant les codes vestimentaires.

Un homme travaille sur un chantierCrédit photo : iStock

Selon l’article L1121-1 du Code du travail, un employeur peut imposer des restrictions vestimentaires lorsqu’elles sont “justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché”. Ainsi, les restrictions doivent être valables et répondre à des questions de sécurité, d’hygiène, d’identification des salariés ou d’image auprès de la clientèle.

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Une différence selon les professions

Les règles vestimentaires au travail dépendent donc du secteur dans lequel vous exercez. Evidemment, si vous travaillez sur un chantier, pas question de troquer vos chaussures de sécurité pour des tongs ou de délaisser l’équipement de protection vestimentaire.

C’est également délicat pour les métiers en contact avec la clientèle. Les salariés doivent être présentables, ce qui inclut généralement une chemise et un pantalon ainsi que des chaussures fermées. Une entreprise a notamment déjà licencié un employé qui avait mis un bermuda, et des parents ont refusé de payer leur baby-sitter en raison de son débardeur jugé “inapproprié”.

Vous l’aurez compris : pour savoir si vous pouvez venir en short au travail, demandez à votre hiérarchie. Les règles dépendent de votre poste occupé et de votre environnement de travail. En clair, vous aurez sûrement plus de chance de porter une tenue légère si vous travaillez dans une startup plutôt que dans une banque ou un hôtel de luxe.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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