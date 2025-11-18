Granulés : l'énergie propre qui séduit de plus en plus de foyers

C’est le moment de rallumer son chauffage pour passer l’automne et l’hiver bien au chaud. D’ailleurs, le chauffage à granulés prend de plus en plus d’ampleur dans les foyers français et on comprend pourquoi. On vous explique.

Qu’est-ce qu’un granulé ?

Cela ne vous aura pas échappé, mais l'automne est bien arrivé. Et même si les températures sont encore douces, elles ne tarderont pas à dégringoler d’ici quelques semaines. La nuit déjà, on peut observer des chutes de températures. Alors, pour rester au chaud, on démarre le chauffage. Pour certains, cela se fait avec des granulés de bois.

Les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour ce système de chauffage. Également connus sous leur nom anglais de pellets, les granulés sont des petits cylindres de bois compactés qui servent de combustibles. Ils sont autant utilisés pour les poêles que pour les chaudières.

L’un des acteurs majeurs sur le marché du granulé de bois est Combustible-Gruchy. Cette entreprise familiale française créée en 1971 met l’accent sur la qualité du granulé. Et vous allez voir que c’est tout un art.

Comment sont fabriqués les granulés ?

Pour avoir un granulé de qualité, il faut un bois de qualité. C’est pour cela que l’entreprise Combustible-Gruchy s’efforce de choisir un bois sain et local. Fait rare pour être souligné, l’entreprise opte pour une démarche écologique et responsable. Comme le précise son dirigeant, Adrien Gruchy, la firme ne coupe pas d’arbres pour fabriquer ses granulés. Et non, Combustible-Gruchy favorise les résidus de coupe et les coproduits de scierie.

Cela n’enlève en rien la qualité des granulés. Ils sont issus de « bois 100% résineux des massifs français certifiés PEFC ». Ce label garantit aux consommateurs que le bois provient de forêts gérées durablement.

En plus de cela, Combustible-Gruchy se permet de proposer une qualité Ultra Premium. Afin d’assurer une combustion des plus optimale, l’entreprise sèche la sciure lentement à basse température, préservant ainsi les fibres du bois. De ce fait, la sciure atteint un taux de 6,5% d’humidité par rapport à une norme européenne qui l’impose à 10%. Ce processus est d’autant plus important et crucial car si la sciure est séchée à température trop élevée, elle peut s’abîmer et libérer des composants volatiles toxiques pour la santé.

Concrètement, avec un processus respectueux du granulé comme ici, le chauffage est de meilleure qualité. Ainsi, le feu s’allume plus vite dans le poêle et la flamme est plus tenace. En plus, avec moins d’humidité dans le granulé, il y a plus d’énergie libérée mais moins de granulés consommés. Parfait pour faire des économies.

Pourquoi la popularité des granulés explose ?

En parlant d’économies, c’est aussi pour cela que le chauffage aux granulés plaît autant. Un granulé de qualité libère plus d’énergie tout en vous faisant économiser sur leur consommation. Par ailleurs, le chauffage aux granulés permet des économies non négligeables sur vos factures d’énergie. En effet, il permet en moyenne 30% d’économies à la fin du mois.

Enfin, le prix du granulé reste faible dans le commerce par rapport au fioul (1,093 euro le litre en 2025) et au propane. Cela, on le doit en partie grâce à l’augmentation de la fabrication française dont Combustible-Gruchy fait partie.

Autant de raisons de choisir ce combustible pour chauffer votre maison !