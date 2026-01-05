Des squatteurs s'installent sur son terrain puis le ravagent, la mairie les expulse et lui envoie une facture salée de... 18 000 €

Au mois de décembre, la mairie d’Asnières-sur-Seine (Île-de-France) a délogé des squatteurs ayant élu domicile dans une maison. Elle a ensuite envoyé une facture salée au propriétaire des lieux.

À Asnières-sur-Seine (Île-de-France), le propriétaire d’une maison squattée a eu une très mauvaise surprise en récupérant son bien. La municipalité lui réclame en effet un remboursement élevé pour une raison bien précise.

Crédit Photo : Asnières-sur-Seine

Des squatteurs s’installent sur son terrain…

Cette affaire de squat s’est déroulée au 82 avenue des Grésillons, rapporte le site Actu Paris. Que s’est-il passé ?

Il y a plusieurs années, un promoteur immobilier a acheté un terrain à cette adresse. Mais, contre toute attente, aucun projet de construction n’a été mis en place. Laissée à l’abandon, la propriété privée est devenue un squat il y a quelques mois.

Très vite, le site s’est transformé en véritable dépotoir. Selon nos confrères, des tas de déchets et autres détritus jonchaient le sol.

Crédit Photo : iStock

L’état inquiétant du lieu n’a pas manqué d’interpeller la mairie. Et pour cause : l’accumulation de ces ordures est un aimant à nuisibles et rongeurs.

Face à cette situation, plusieurs signalements ont été faits auprès du propriétaire. Les forces de l’ordre sont même intervenues, mais l’acheteur n’a pas réagi, ce qui a eu de lourdes conséquences.

…il reçoit une facture salée

Le manque de réactivité du propriétaire a poussé la municipalité à prendre les choses en main, a expliqué le maire, Manuel Aeschlimann, sur sa page Facebook.

Dans un premier temps, les services municipaux ont délogé les squatteurs. Une fois cette étape terminée, l’édile a envoyé une mise en demeure au propriétaire. Sur cette lettre, la Ville le somme de «procéder au retrait des déchets accumulés», souligne le site Actu.

Ce n’est pas tout. L’homme devait également nettoyer le site et procéder à une dératisation. Cette fois encore, le promoteur a joué la carte du silence. Résultat : la mairie d’Asnières a fait le choix de se substituer au propriétaire.

Vous l’aurez compris, c’est elle qui a financé les opérations visant à remettre en état la propriété. La note est salée puisque celle-ci atteint les 18 000 euros. Cette facture doit désormais être remboursée par le véritable propriétaire.