« C'est un cauchemar » : il découvre... un ours de 230 kg chez lui et ne parvient pas à s'en débarrasser

Depuis quatre longues semaines, un habitant de Californie cohabite malgré lui avec un animal sauvage qui a élu domicile... sous sa maison. Un véritable cauchemar pour le propriétaire des lieux.

Un squatteur aux dents longues.

La Californie abrite environ 30 000 ours noirs sur son territoire. Si la plupart de ces ursidés vivent dans les forêts et dans les montagnes, certains d’entre eux s’aventurent toutefois près des habitations, tandis que d’autres s’introduisent carrément dans les logements pour se sustenter.

Crédit Photo : iStock

Ken Jonhson, un habitant d’Altadena est bien placé pour le savoir. Cet Américain de 63 ans est contraint de vivre avec un ours noir d’environ 230 kg depuis... un mois.

Dans une interview accordée à la chaîne NBC news, le propriétaire des lieux revient sur cette cohabitation forcée.

« C’est un cauchemar »

Le mammifère a pris ses quartiers dans le vide sanitaire, sous la maison de son « hôte », en novembre dernier.

Bien installé dans son refuge, le prédateur n’hésite pas à le quitter de temps en temps pour prendre un bol d’air frais dans le jardin.

Crédit Photo : Ken Johnson/ KTLA

Il s’est notamment octroyé une courte sortie le jour de Noël, avant de retourner dans son abri confortable. Ses va-et-vient sont immortalisés par la caméra de surveillance de la propriété.

Pour Ken Jonhson, cette situation ne peut plus durer. Depuis que l’animal a élu domicile chez lui, le Californien doit composer avec les bruits et les odeurs, sans compter les dégâts matériels.

« C’est un cauchemar », confie le sexagénaire.

Une situation invivable

Ces dernières semaines, Ken Jonhson a mis en œuvre une kyrielle de méthodes dans le but de déloger l’ours récalcitrant. Il a d’abord essayé de le faire sortir avec de la nourriture, mais cette première ruse s’est soldée par un échec.

Il a ensuite eu l’idée de diffuser des sons d’aboiements de chiens. Cette fois encore, le mammifère n’est pas tombé dans le piège.

Début décembre, le département de la Pêche et de la Faune sauvage de Californie est intervenu en tentant de capturer le spécimen, mais les agents ont attrapé le… mauvais ours.

Crédit Photo : Département de la Pêche et de la Faune sauvage de Californie

Aujourd’hui, Ken Jonhson espère que tout rentrera bientôt dans l’ordre, et que son colocataire indésirable retrouvera le chemin de sa véritable maison.