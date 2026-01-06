Ce propriétaire de 95 ans, dont la maison était occupée illégalement, doit payer la facture des squatteurs qui s'élève à... 17 000 €

Le propriétaire d’une maison squattée a été contraint de payer une facture d’un montant colossal après le départ des occupants illégaux.

On vous reparle aujourd’hui d’une nouvelle histoire de squat, qui - comme toujours - a suscité l’indignation.

Sa maison secondaire est squattée

Les faits se sont déroulés dans la ville de Poitiers, où un homme de 95 ans a vu sa résidence secondaire squattée par une famille en septembre 2023, rapporte France Bleu.

Comme le précisent nos confrères, le nonagénaire a été informé de la situation par la municipalité. Le propriétaire des lieux s’est alors tourné vers la préfecture pour faire expulser les occupants illégaux.

Mais le vieil homme est tombé des nues lorsque sa demande a été rejetée en août 2024, en raison du manque de preuves démontrant que les squatteurs se sont installés dans son bien de force, a indiqué son avocat Me Georges Hémery, dans les colonnes du média.

Loin de baisser les bras, le presque centenaire a alors fait appel à un huissier dans l’espoir de récupérer son logement. Après plus d’un an de lutte, les locataires indésirables ont fini par partir en février 2025.

Le propriétaire doit payer une facture colossale

Malheureusement, la maison était en mauvais état. De son côté, le propriétaire a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture d’eau de… 17 364 euros. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est à lui de régler cette note salée.

« La loi interdit au propriétaire de couper l’eau, même en cas d’occupation illégale », a expliqué Me Georges Hémery.

Avant d’ajouter :

« Sur cette base, on pourrait considérer qu’il appartient à la collectivité d’assumer ces charges. Pourtant, on reproche au propriétaire de ne pas avoir agi assez vite alors qu’il a payé un huissier et un avocat pour tenter de récupérer son bien ».

En d’autres termes, le nonagénaire est contraint de payer la facture d’eau de ses squatteurs car celui-ci a réagi trop tard. Son avocat pointe du doigt « une injustice fondamentale ». Ce dernier a saisi le tribunal pour obtenir des dommages et intérêts.