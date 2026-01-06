Ce propriétaire de 95 ans, dont la maison était occupée illégalement, doit payer la facture des squatteurs qui s'élève à... 17 000 €

Par |

Des maisons situées à Poitiers

Le propriétaire d’une maison squattée a été contraint de payer une facture d’un montant colossal après le départ des occupants illégaux.

On vous reparle aujourd’hui d’une nouvelle histoire de squat, qui - comme toujours - a suscité l’indignation.

Sa maison secondaire est squattée

Les faits se sont déroulés dans la ville de Poitiers, où un homme de 95 ans a vu sa résidence secondaire squattée par une famille en septembre 2023, rapporte France Bleu.

Comme le précisent nos confrères, le nonagénaire a été informé de la situation par la municipalité. Le propriétaire des lieux s’est alors tourné vers la préfecture pour faire expulser les occupants illégaux.

Porte d'entrée d'une maisonCrédit Photo : iStock

Mais le vieil homme est tombé des nues lorsque sa demande a été rejetée en août 2024, en raison du manque de preuves démontrant que les squatteurs se sont installés dans son bien de force, a indiqué son avocat Me Georges Hémery, dans les colonnes du média.

Loin de baisser les bras, le presque centenaire a alors fait appel à un huissier dans l’espoir de récupérer son logement. Après plus d’un an de lutte, les locataires indésirables ont fini par partir en février 2025.

Un homme âgé au téléphoneCrédit Photo : iStock

Le propriétaire doit payer une facture colossale

Malheureusement, la maison était en mauvais état. De son côté, le propriétaire a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture d’eau de… 17 364 euros. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est à lui de régler cette note salée.

« La loi interdit au propriétaire de couper l’eau, même en cas d’occupation illégale », a expliqué Me Georges Hémery.

Avant d’ajouter :

« Sur cette base, on pourrait considérer qu’il appartient à la collectivité d’assumer ces charges. Pourtant, on reproche au propriétaire de ne pas avoir agi assez vite alors qu’il a payé un huissier et un avocat pour tenter de récupérer son bien ».

Eau du robinet Crédit Photo : iStock

En d’autres termes, le nonagénaire est contraint de payer la facture d’eau de ses squatteurs car celui-ci a réagi trop tard. Son avocat pointe du doigt « une injustice fondamentale ». Ce dernier a saisi le tribunal pour obtenir des dommages et intérêts.

Source : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/poitiers-un-proprietaire-doit-payer-17-000-apres-le-squat-de-sa-maison-5041055
Maison

