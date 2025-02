Le maire de cette ville veut installer des faux radars pour faire ralentir les automobilistes

Agacé par les excès de vitesse dans sa commune, un habitant de Bezannes a installé un faux radar sur une avenue. L’initiative a tellement plu au maire du village qu’il envisage de dupliquer le dispositif.

Quand on vit en bord de route ou dans une commune en ligne droite, on peut rapidement être excédé par les excès de vitesse des automobilistes. Les conducteurs qui roulent vite dans un village peuvent créer des nuisances sonores pour les habitants et un danger pour les piétons.

Pour ces raisons, certaines personnes décident d’installer de faux radars sur le bord des routes pour tromper les automobilistes et les faire ralentir. C’est le cas de cet homme qui a installé un faux radar devant sa maison et de cet habitant qui a transformé sa boîte aux lettres en radar. L’astuce a également été appliquée par un enfant de 12 ans, furieux à cause du bruit des voitures devant sa maison.

Crédit photo : iStock

Si ces techniques peuvent fonctionner, elles ne font pas toujours l’unanimité. Récemment, une nouvelle personne anonyme a eu l’idée d’installer un faux radar dans sa commune mais contrairement aux autres, cette initiative a plu puisqu’elle a reçu les félicitations… du maire de la commune !

“C’est solide et bien imité”

Dans la nuit du 21 au 22 janvier, un faux radar a été installé sur l’avenue Jean-Monnet de la commune de Bezannes, près de Reims. Sur cet axe limité à 30 km/h, deux ralentisseurs ont été créés et un radar pédagogique a été installé, ce qui n’empêche pas les automobilistes de rouler trop vite. Ainsi, un habitant a installé un faux radar sur l’avenue en utilisant un tube en PVC sombre qu’il a planté dans la terre, avec quelques bandes réfléchissantes jaunes et noires pour imiter les radars.

Crédit photo : Clément Barbet / France Télévisions

Ce dispositif semble fonctionner et plaire puisqu’il a reçu… les félicitations du maire de la commune ! Selon l’élu, ce dispositif amateur est efficace puisque les conducteurs ralentissent.

“Je félicite celui qui a créé ce radar, c’est solide et bien imité ! Il a pensé à la sécurité de nos concitoyens. Nous constatons régulièrement de nombreux dépassements de vitesse sur cet axe, c’est très dangereux pour les piétons qui traversent sur les passages protégés” a affirmé Dominique Potar, le maire de Bezannes, au Parisien.

Évidemment, ce dispositif ne fait pas l’unanimité car il a déjà été renversé par des usagers mécontents. Bien qu'il soit interdit d'installer un faux radar sur la voie publique, comme l'affirme Radio Vinci Autoroutes, le maire estime que cette installation est légale. Ainsi, il l’a redressée et l’a solidement fixée à un support pour éviter qu'elle ne soit à nouveau déteriorée. Satisfait par cette création, il envisage de dupliquer le faux dispositif à d’autres endroits du village.