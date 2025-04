Vous pourrez bientôt rouler jusqu'à 150 km/h sur cette autoroute

Une portion d’autoroute, actuellement limitée à 120 km/h, pourrait bientôt passer à 150 km/h. Des panneaux contrôlés par l’intelligence artificielle définiront la vitesse autorisée.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas le droit de rouler à plus de 130 km/h sur l’autoroute, bien qu’il puisse être possible de rouler à 145 km/h sans être flashé par un radar. Cette limitation de vitesse, indiquée par la présence de panneaux fixes, est établie pour des raisons de sécurité. En effet, en roulant à cette vitesse, les automobilistes n'ont pas les réflexes suffisants pour réagir en cas de freinage brutal ou d'accident. Au-delà de 130 km/h, la conduite est généralement jugée trop rapide et dangeureuse. Mais ce n'est pas le cas partout.

Crédit photo : iStock

Près de Perpignan, la vitesse maximale autorisée pourrait augmenter. La portion de route concernée est l’autoroute AP-7, située en Catalogne entre Maçanet de la Seva (sud de Gérone) et El Vendrell (nord de Tarragone). Sur cette voie, la limitation de vitesse changera en temps réel et sera contrôlée par l’intelligence artificielle. Cette dernière adaptera la vitesse selon les conditions de circulation, les conditions météorologiques ou l’état des routes. Selon L’Indépendant, il sera possible de rouler jusqu’à 150 km/h si la visibilité est bonne, ou de se limiter à 120 km/h (la vitesse actuelle) s’il pleut ou qu’il y a des travaux.

Améliorer le trafic grâce à l’IA

Cette autoroute porte le nom de “route à vitesse dynamique”, la première du genre en Espagne. L’objectif est d’optimiser la fluidité du trafic et de prévenir les embouteillages, notamment aux heures de pointe. Selon Autoplus, ces panneaux contrôlés par l’intelligence artificielle demandent une certaine vigilance de la part des automobilistes mais promettent un trafic plus fluide.

Crédit photo : iStock

Pour l’instant, on ne sait pas encore à quelle date ces nouvelles limitations de vitesse seront mises en place. Par la suite, cette technologie pourrait intégrer d’autres données plus détaillées, grâce à des capteurs sophistiqués, comme l’état des pneumatiques des véhicules ou encore les comportements de conduite à adopter sur la route. Une première expérimentation qui pourrait inspirer d’autres pays si elle porte ses fruits.