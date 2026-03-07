Vous avez reçu une amende du Trésor public ? Attention, ça peut être une arnaque

Une nouvelle arnaque a été détectée : il s’agit d’un e-mail que vous recevez du Trésor public, qui indique que vous devez payer une amende. Mais en réalité, il s’agit d’un message envoyé par des escrocs pour vous dérober de l’argent.

Les arnaqueurs rivalisent de plus en plus d’idées afin de soutirer de l’argent à leurs victimes. Actuellement, une nouvelle escroquerie est en cours. Il s’agit d’une campagne de phishing où les arnaqueurs imitent un courrier du Trésor public, prétendant que vous devez payer une amende dans les plus brefs délais.

Ce n’est pas la première fois que des escrocs prennent l’identité du Trésor public pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Méfiez-vous notamment si vous recevez ce SMS des impôts car il s’agit d’une escroquerie.

Une fausse amende

Cette nouvelle arnaque est un message que vous recevez dans votre boîte mail. Ce message vous indique que vous avez reçu une amende et que si vous ne la payez pas dans les plus brefs délais, vous ferez l’objet d’une saisie administrative. Selon 01 net, si vous ne payez pas immédiatement, le message affirme que l’amende sera majorée, passant au double du montant initial.

Généralement, dans ce type de message, la date limite de paiement demandée est le jour même. Cette technique est utilisée par les arnaqueurs pour mettre la pression à leurs victimes et ne pas leur laisser le temps de se renseigner. Prises de panique, elles décident donc de payer et tombent dans le piège.

Ne pas se faire piéger

Comme l’explique Les Numériques, si vous cliquez sur le lien dans le mail, vous serez renvoyé vers un faux site qui ressemble comme deux gouttes d’eau au portail officiel des impôts. Mais il n’en est rien et si vous entrez vos coordonnées bancaires, elles seront directement envoyées aux arnaqueurs qui pourront vous voler de l’argent.

Pour éviter de vous faire avoir par cette amende, méfiez-vous des mails que vous recevez. De manière général, le Trésor public ne vous demandera jamais de payer une amende par carte bleue, le jour même. Dans un premier temps, vous recevrez un courrier papier par la poste pour vous avertir de l’amende et vous devrez suivre une procédure en vous connectant sur votre espace particulier.

Si vous recevez ce message et que vous avez des doutes, n’hésitez pas à contacter immédiatement le Trésor public pour leur faire part de cette information, et signaler l’escroquerie.

