L'Assurance maladie va bientôt vous envoyer des messages importants : ne les ignorez pas, il ne s'agit pas d'une arnaque

Pour inciter à la vigilance, l’Assurance maladie va bientôt envoyer plusieurs messages à des millions de Français. Des e-mails à ne pas supprimer et qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ne sont pas des arnaques.

Parfois, vous devez vous méfier des messages que vous recevez de la part de l'Assurance maladie. En septembre 2024, le message "Ameli : Dernière relance" a été envoyé à de nombreux assurés. Problème : il s'agissait d'une arnaque. Si les arnaques ne sont pas rares, vous ne devez cependant pas vous méfier dès que vous recevez un message de ce genre. En effet, d’ici quelques jours, l’Assurance maladie va envoyer des mails à des millions de Français.

Crédit photo : L'Assurance maladie

Ces mails ne seront pas des arnaques et ne devront pas être supprimés. En effet, l’Assurance maladie envisage d’envoyer un mail tous les 10 jours à chaque assuré lorsqu’un ou plusieurs paiements ont été effectués en son nom. Comme l’explique Presse-Citron, cette mesure est prise pour “faire prendre conscience aux Français du coût de la santé”, mais aussi pour lutter contre la fraude.

Lutter contre la fraude

En 2024, 628 millions de fraudes ont été repérées et stoppées par l’Assurance maladie en France, dont 70% ont été commises par des professionnels de santé. Selon Clubic, ces fraudes sont des actes médicaux fictifs qui n’ont jamais été réalisés, et qui ont pourtant été facturés ou surfacturés. De cette manière, les professionnels de santé essaient de gagner de l’argent auprès de l’Assurance maladie, en utilisant votre identité.

Crédit photo : iStock

Pour éviter cela, vous recevrez donc bientôt des mails de l’Assurance maladie vous invitant à vérifier votre historique de paiement après chaque acte médical.

“Avec le tiers payant, il peut y avoir des actes fictifs ou surfacturés en votre nom sans que vous le sachiez parce que vous n’allez jamais consulter votre relevé en ligne et vous n’avez donc pas l’information. Là, on vous incite à aller voir le détail des remboursements et à donner l’alerte en cas de fraude”, a expliqué Marc Scholler, directeur délégué de l’Assurance maladie en charge de l’audit, des finances et de la lutte contre la fraude, au Parisien.

Pour illustrer ses propos, le professionnel a donné l’exemple d’un assuré qui a déjà contacté l’Assurance maladie pour une anomalie.

“Il s’était rendu dans un centre dentaire pour un détartrage à 40 euros et, deux jours plus tard, sur son compte Ameli, il s’était rendu compte qu’on lui avait facturé pour 8 000 euros de prothèses dentaires”, continue Marc Scholler.

Si vous remarquez quelque chose de suspect sur votre compte Ameli, vous pouvez en parler directement avec le chatbot pour “signaler un remboursement suspect”. Vous aurez ensuite un formulaire à remplir afin d’informer l’administration d’un acte médical ou d’un soin non réalisé. Cette procédure de signalement devrait par la suite être simplifiée en 2026.