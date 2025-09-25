Ces assiettes vintage que vous avez peut-être dans vos placards se revendent une petite fortune sur Vinted

Sur Vinted, il est possible de revendre des objets anciens que vous n’utilisez plus, comme ces assiettes vintage datant des années 60, qui sont très recherchées sur l’application.

Si Vinted était principalement utilisée pour revendre des vêtements que vous ne portez plus à des particuliers, l'application sert maintenant à dénicher des objets en tous genres. C’est notamment le cas des objets vintage, qui sont très recherchés sur l’application et peuvent se revendre une petite fortune.

C’est par exemple le cas de ce vieil appareil photo qui se revend à prix d’or sur Vinted, ou encore de ce baladeur des années 80 qui est très recherché. Les objets rétro intéressent à la fois les collectionneurs et les passionnés de vintage, qui n’hésitent pas à mettre le prix pour se procurer ces antiquités.

Des assiettes très recherchées

Actuellement, un nouvel objet rétro est recherché sur Vinted : des assiettes datant des années 60. De la marque Arcopal, ces assiettes étaient fabriquées à partir de verre opalin résistant et sont ornées de petites fleurs colorées, qui vous rappelleront sans doute les repas de famille chez votre grand-mère.

Crédit photo : Vinted

En plus des assiettes, la marque Arcopal a créé des tasses fleuries, qui peuvent se revendre entre 3 et 8 euros sur Vinted. Comme le rapporte Le Journal de la Maison, les assiettes peuvent quant à elles être vendues par lot pour quelques euros. En plus de cela, certaines pièces sont très recherchées. C’est le cas des assiettes à fleurs bleues et des mugs à grosses marguerites oranges. Si la vaisselle est en bon état, elle peut se revendre plusieurs dizaines d’euros.

Crédit photo : Vinted

Si cette vaisselle a été rangée dans les placards au fil du temps, jugée trop kitsch et démodée, elle revient peu à peu à la mode. Vérifiez dans votre grenier : si vous n’utilisez plus ces assiettes, il est peut-être temps de les revendre sur Vinted pour vous faire un peu d’argent tout en faisant le bonheur d’un collectionneur !