L'État peut-il vraiment réquisitionner votre épargne pour rembourser la dette ?

Au regard de la situation de crise budgétaire, des Français craignent que l’État en vienne à mettre la main sur les épargnes des particuliers afin de rembourser la dette publique. Cependant, la faisabilité de cette manœuvre n’est pas si évidente que ça, bien au contraire.

L’État est-il capable de siphonner votre épargne pour rembourser la dette publique ? Une question que se sont posées de nombreux internautes, qui prétendent que le gouvernement peut effectivement s’approprier votre épargne.

Ces internautes se sont basé sur un article du Média en 4-4-2, qui avance que des politiques auraient évoqué “la nécessité pour les citoyens de participer au redressement de la France, y compris par le biais de leur épargne”.

L’article en question affirme également que l’État dispose de “plusieurs outils juridiques pour ponctionner l’épargne des Français”. Cependant, l’article fait référence à une situation différente d’une situation de crise. En effet, l’État peut se permettre de réquisitionner votre épargne si vous manquez à vos obligations de paiement d’impôts, d’amendes, de frais d’hospitalisation ou de frais de cantine.

Votre épargne ne craint rien si vous n’avez de dette personnelle

Rien à voir avec la dette publique, mais plutôt une question de dette personnelle ! Si vous êtes exposés à une telle manœuvre, vous serez avisés par courrier, avec une possibilité de recours comme la mise en place d’un échéancier de remboursement.

Crédit photo : iStock

Dans les faits, l’État ne peut donc pas prélever de l’argent sur votre épargne sauf si vous avez une dette administrative à régler. En outre, votre livret d’épargne et vos assurances-vie peuvent également être bloqués si vous êtes dans une situation d’instabilité financière. Dans ce cas-là, vous ne pourrez plus retirer votre argent, ni même payer et vous retrouverez votre épargne une fois que le blocage sera levé.

Si l’État veut rembourser la dette publique, il a d’autres leviers à sa disposition comme la mise en place de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes.