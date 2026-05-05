L'UE va mettre fin à certains paiements en liquide dès 2027, voici ce qu'il faut savoir

L’UE va considérablement limiter les paiements en liquide à partir de 2027. Précisions.

Sur le Vieux Continent, certains d’entre nous payent encore en utilisant du liquide, perpétuant ainsi un usage que beaucoup pensent, à tort, désuet. En effet, malgré les techniques mises à notre disposition aujourd’hui pour réaliser des transactions dématérialisées, payer en espèces demeure pourtant le moyen de paiement privilégié par de nombreuses personnes, dans la vie de tous les jours. Mais ceci pourrait bientôt ne plus être le cas.

La faute à l’UE qui a décidé de limiter le montant des paiements en liquide, afin de lutter efficacement contre la fraude.

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Fin des paiements en liquide dès 2027, dans l’UE ?

Ainsi, selon BFM Business, l’Union européenne va plafonner les paiements en espèces à 10 000 euros, dès 2027, pour lutter contre le blanchiment d’argent, ou encore le financement du terrorisme. L’UE renforcera par ailleurs les contrôles à partir de 3 000 euros.

Petite précision qui a son importance : la France ne sera pas concernée par cette mesure, pour la simple et bonne raison que la législation en vigueur dans l’Hexagone, depuis 2015, s’avère déjà bien plus stricte (vérification dès 1 000 euros).

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Par conséquent, à compter du 10 juillet 2027, payer un produit d’au moins 10 000 euros en cash ne sera plus possible en Europe.

Ce plafond ne s’appliquera toutefois que lors des paiements effectués chez des professionnels, tels que des commerçants, des entreprises ou encore des artisans. À l’inverse, les transactions entre particuliers ne sont pas concernées par la mesure.

Celle-ci sera mise en application afin d’accentuer les contrôles dans des secteurs déjà surveillés car considérés comme étant à risque. Parmi ces derniers, on trouve notamment l’automobile de luxe, les yachts, mais aussi les jets privés.

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Selon Paul Tang, l’eurodéputé néerlandais à l’origine de cette nouvelle mesure, l’objectif de cette dernière est d’empêcher les criminels de réaliser des transactions de grande valeur en liquide et sans la moindre traçabilité.

Comme précisé plus haut, l’Union européenne a également intégré à cette mesure une disposition complémentaire, qui obligera désormais les vendeurs à vérifier systématiquement l’identité des acheteurs souhaitant régler en espèces des sommes comprises entre 3 000 et 10 000 euros.