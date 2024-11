Vous ne pourrez plus payer en espèces au-delà de ce montant en Europe

L’Union Européenne va fixer une nouvelle règle concernant le paiement en liquide. D’ici quelques années, il faudra respecter un montant maximal pour pouvoir payer avec des pièces et des billets.

Ces dernières années, les moyens de paiement se sont diversifiés et ont beaucoup changé. Il est désormais possible de payer en sans contact et simplement avec son téléphone. D’ici quelque temps, les numéros inscrits sur les cartes bancaires devraient également disparaître. Si le paiement par carte bancaire est très pratique, de nombreux Français continuent de payer en liquide. Selon Marie France, un achat sur deux serait réglé avec des pièces ou des billets. Mais quel est le plafond maximal autorisé pour payer en liquide ?

Crédit photo : iStock

Récemment, l’Union Européenne a annoncé des changements à ce sujet, afin de mieux encadrer les paiements en liquide puisqu’un montant maximal va être imposé.

Un plafond pour les paiements en espèces

Ainsi, à partir de 2027, il ne sera plus possible de payer en liquide si le montant de l’achat dépasse les 10 000 euros. Cette mesure concernera l’ensemble des 27 pays membres de l’Union Européenne avec pour objectif de limiter le blanchiment d’argent.

“Un de nos principaux objectifs a été de faire en sorte que les criminels en col blanc ne pourront désormais plus blanchir leur argent en faisant d’acquisition de voitures de luxe, de yatchs et de jets privés”, a expliqué Paul Tang, eurodéputé socialiste néerlandais, à L’Internaute.

Crédit photo : iStock

Cette mesure n’aura pas beaucoup de répercussions en France qui, comme l’Espagne et l’Italie, interdit les paiements en liquide au-delà de 1 000 euros. Cependant, cette nouveauté aura un impact dans les autres pays européens qui ne fixent pas de limites, comme l’Irlande, l’Angleterre, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et l’Autriche. En cas de non-respect de la réglementation, une lourde amende pourrait s’appliquer.

“Si votre paiement en espèces dépasse le plafond, vous risquez une amende d’un montant maximum de 5% des sommes payées illégalement en espèces. Vous devrez payer la moitié de cette amende. L’autre moitié devra être payée par le professionnel qui a accepté le règlement en espèce”, précise le site du gouvernement.

Cette mesure concerne uniquement les paiements à un professionnel et non les transactions entre particuliers. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il est recommandé d’éviter de payer une trop grosse somme en liquide. Pour une transaction de plus de 1 500 euros, pensez à rédiger un écrit afin de prouver le versement et de vous protéger.