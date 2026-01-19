Vous ne devez surtout pas vous laver les mains à l'eau chaude, voici pourquoi

Vous lavez-vous les mains correctement chaque jour ? Une étude a récemment dévoilé que le fait de se laver les mains à l'eau chaude serait en réalité une très mauvaise idée.

Se laver les mains est un geste essentiel que nous faisons plusieurs fois par jour, afin de garder les mains propres et de limiter le développement des bactéries. Il est très important de faire ce geste quotidiennement, comme le montre cette expérience réalisée par un professeur devant des enfants.

Crédit photo : iStock

Mais vous lavez-vous correctement les mains ? Il existe une bonne façon de faire. Vous devez vous laver les mains longtemps, c’est-à-dire pendant au moins 30 secondes à 1 minute. Utilisez une noisette de savon et frictionnez vos mains, en frottant vos poignets, la zone entre vos doigts et sous vos ongles. Enfin, pensez à bien vous sécher les mains pour éviter l’humidité, qui attire les microbes.

Un geste à bannir

Quand vous vous lavez les mains, vous utilisez sans doute de l’eau chaude pour ne pas avoir froid. Cependant, selon une étude menée par l’Université Rutgers, l’OMS et l’UNICEF, il s’agit d’une mauvaise habitude. Pour parvenir à ce résultat, les experts ont fait une expérience sur une vingtaine de personnes qui ont été mises en contact avec des bactéries innofensives.

Crédit photo : iStock

Il leur a été demandé de se laver les mains pour éliminer ces bactéries. Comme le précise Passeport Santé, les participants pouvaient choisir plusieurs doses de savon ainsi que la température de l’eau (15, 21 ou 27 degrés).

La prolifération des microbes

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, utiliser de l’eau chaude pour se laver les mains n’élimine pas plus facilement les microbes, bien au contraire. Il n’existe en réalité pas de différence réelle entre l’eau chaude et l’eau froide.

“L’eau froide est tout aussi efficace que l’eau chaude pour tuer les germes et les virus, à condition d’utiliser du savon”, a indiqué l’UNICEF, selon des propos rapportés par Pleine Vie.

Cependant, utiliser de l’eau chaude quotidiennement agresse et assèche la peau, ce qui peut créer des lésions et des microfissures sur les mains. Ainsi, les microbes peuvent plus facilement entrer dans l’organisme. En plus de cela, l’eau chaude qui stagne dans une plomberie favorise la prolifération de bactéries.

Pour ces deux raisons, il est donc recommandé de se laver les mains à l’eau froide, afin d’éviter que les bactéries n’entrent en contact avec notre peau. Bien que ce geste ne soit pas toujours agréable, vous aurez moins de risque de tomber malade !