Voici pourquoi vous devez garder... vos chaussettes quand vous dormez

Contrairement à ce que l’on imagine, porter des chaussettes la nuit contribue à faire baisser la température corporelle, ce qui favorise l’endormissement.

Êtes-vous plutôt team “pieds nus” ou team “chaussettes au pied” pour dormir ? En théorie, on estime que porter des chaussettes vous apporte un confort et de la chaleur aux pieds lorsque vous êtes sous la couette. Or, il semblerait que ce soit tout le contraire selon la science.

Si les habitudes de sommeil sont évidemment personnelles, certains experts ont un avis tranché sur la question. C’est le cas du Dr Karan Rajan, chirurgien à Austin, au Texas, et auteur à succès outre-Atlantique. Dans une vidéo publiée en novembre 2020, il conseille à ses 5,4 millions d’abonnés de garder leurs chaussettes pour dormir pour optimiser leur sommeil.

« Porter des chaussettes augmente l’afflux sanguin vers les pieds. Quand les vaisseaux se dilatent, la chaleur corporelle s’évacue plus facilement »

Mais le docteur Rajan a-t-il raison ? Si peu d’études scientifiques se sont pour l’heure penchées sur les bénéfices du port de chaussettes pour dormir, d’autres experts partagent son avis en soutenant que cela permet d’abaisser plus rapidement la température corporelle.

Interrogée en avril 2025 par le Washington Post, la professeure Indira Gurubhagavatula, porte-parole de l’Académie américaine de médecine du sommeil, détaille le mécanisme à l’œuvre, qui implique l’ensemble de notre corps.

« Lorsque nous réchauffons nos pieds en portant des chaussettes, les vaisseaux sanguins sous la peau se dilatent non seulement aux pieds, mais partout. Cette vasodilatation permet au sang chaud de remonter à la surface, et à mesure qu’il circule et afflue vers la peau, la chaleur corporelle est dissipée, ce qui finit par faire baisser la température interne du corps. »

Les chaussettes favorisent une meilleure répartition de la chaleur corporelle durant votre sommeil

Ainsi, le cerveau interprète cette chaleur comme un signal autorisant le sommeil. En 2018, une toute petite étude menée auprès de six jeunes hommes par des chercheurs de l’université de Séoul, en Corée du Sud, a démontré que porter des chaussettes permettait de s’endormir en moyenne 7,5 minutes plus tôt, de se réveiller moins souvent et de prolonger le sommeil de 32 minutes par rapport à ceux qui dormaient pieds nus.

« Ces résultats suggèrent que la qualité du sommeil pourrait être améliorée en modulant la température des pieds durant la nuit »

Évidemment, garder ses chaussettes au moment de se glisser sous les draps n’est pas non plus une méthode miraculeuse contre les troubles du sommeil comme les insomnies chroniques ou l’apnée du sommeil.

Il est aussi important de bien choisir vos chaussettes pour optimiser leur effet et éviter tout désagrément. Préférez une paire propre, en matière naturelle respirante comme le coton ou la laine mérinos, et suffisamment ample pour être confortable. Des bas serrés, comme les chaussettes de contention, peuvent en effet entraver la circulation sanguine et causer des engourdissements dans les membres inférieurs.

En cas de mycose plantaire, de problèmes ou de diabète, mieux vaut consulter son médecin afin de savoir s’il est conseillé ou non de porter des chaussettes pour dormir.

Enfin, si vous avez tendance à avoir les pieds gelés au moment du coucher, mais craignez d’avoir trop chaud au milieu de la nuit, rien ne vous empêche de garder vos chaussettes « quelques minutes pour favoriser la vasodilatation cutanée nécessaire à l’endormissement, puis les retirer pour mieux dormir ensuite », suggère à Santé Magazine Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l’Inserm et au Collège de France.