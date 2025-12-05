Vous ne devez surtout pas vous frotter les yeux, même si ça vous démange

Le docteur Jimmy Mohamed a récemment alerté sur une mauvaise habitude que nous avons tous : nous frotter les yeux. Voici pourquoi vous ne devez surtout pas faire ce geste.

Jimmy Mohamed est un médecin et chroniqueur qui publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux pour donner des conseils. Il a notamment révélé la méthode qui lui a permis de perdre 12 kilos et a donné trois astuces pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Dans cette même optique, Jimmy Mohamed recommande également de faire ce “sport de vieux”, qui est en réalité très efficace pour muscler tout son corps.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte TikTok, Jimmy Mohamed a alerté sur un geste que nous faisons tous au quotidien, et qui est pourtant très dangereux : le fait de se frotter les yeux.

Des problèmes de vue

Se frotter les yeux peut être tentant quand on a quelque chose dans l’oeil, quand nos yeux nous piquent ou que nous sommes fatigués. Bien qu'il soit agréable, ce geste peut être dangereux puisqu’il peut occasionner des problèmes de vue.

Crédit photo : iStock

“Attention, c’est un geste qu’il ne faut surtout pas faire ! Il est très déconseillé de se frotter les yeux, surtout avec les techniques qui mettent en jeu les phalanges des mains, les doigts, la pulpe. Quand vous faites ceci, vous allez abîmer votre cornée. La cornée, c’est le petit hublot à l’avant de l’oeil et si cette surface se déforme, vous allez avoir de l’astigmatie, de la myopie, être obligé de porter des lunettes puis des lentilles, et parfois même avec ces lunettes et ces lentilles, avoir une mauvaise vision. Ce geste est à proscrire”, a-t-il alerté dans une autre vidéo TikTok.

De graves infections

Mais ce n’est pas tout. En plus d’abîmer notre vue, ce geste peut avoir des conséquences graves sur notre santé. En effet, se frotter les yeux peut déformer notre cornée, créer une hyper-sensibilité à la lumière, entraîner des troubles de la vision et créer des infections. Au quotidien, nos mains sont couvertes de bactéries qui peuvent se déposer sur nos yeux quand nous les frottons, et entraîner de graves infections.

Alors que faire si vos yeux vous démangent ? Dans ce cas, Jimmy Mohamed recommande de faire un geste précis et plus sûr.

“Si vos yeux grattent, il est bien préférable de tirer un peu sur les paupières, sans appuyer sur les globes oculaires”, a-t-il indiqué.

Si vous voyez une personne qui se frotte les yeux pendant plusieurs minutes, n'hésitez pas à l'alerter sur les dangers de ce geste. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour protéger vos yeux au quotidien.