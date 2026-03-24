Le groupe Stellantis rappelle 210 000 voitures de marques très connues pour un risque incendie

Le groupe automobile Stellantis, qui regroupe de nombreuses marques de voitures très populaires, a lancé un rappel concernant 210 000 véhicules pour un risque incendie.

Les rappels concernant les voitures n’en finissent plus. Il y a une semaine, Renault a rappelé plus de 30 000 véhicules en France pour un risque de casse moteur. Plus récemment, un nouveau rappel a été fait par le groupe Stellantis, et il concerne un grand nombre de voitures de marques très connues et populaires en France.

Au total, 212 700 véhicules sont rappelés en raison d’un risque d’arc électrique au niveau du moteur, qui pourrait provoquer un incendie, comme le rapporte L’Automobile Magazine. Début mars, plus de 337 000 voitures de la marque BMW ont été rappelées pour la même raison.

Un risque d’incendie

Cette fois, ce sont les voitures Peugeot, DS Automobiles, Opel/Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Jeep et Fiat qui sont concernées. Il s’agit des véhicules immatriculés entre 2023 et 2026 qui ont tous un point commun : ils sont équipés du moteur 1.2 turbo hybride 48 volts. La majorité des véhicules à risque sont les Peugeot avec les modèles 208 II et 2008 II, les Citroën C3 IV, C3 Aircross II, C4 III et C4 X ainsi que les Opel Corsa VI, Mokka II et Frontera II.

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Pour ces véhicules, le problème se situe au niveau du moteur. Suite à une erreur de conception, l’espace qui sépare le conduit du filtre à particules et le capuchon de protection d’une borne du système 48V est insuffisant. Ainsi, s’il pleut, l’eau peut s’infiltrer dans le moteur et créer un arc électrique, qui peut entraîner une surchauffe et un incendie.

Des réparations simples et rapides

Si ce problème se produit, des voyants peuvent s’allumer sur le tableau de bord de la voiture pour prévenir l’automobiliste, mais ce n’est pas toujours le cas. Déjà 12 départs de feu se sont déclarés dans le monde à cause de cette anomalie.

Si vous êtes concerné par ce rappel, vous devriez recevoir un courrier de Stellantis. Cependant, vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous chez votre garagiste pour en avoir le coeur net. L’intervention est rapide et simple puisqu’elle ne dure qu’une trentaine de minutes, pendant lesquelles le garagiste va changer le capuchon de protection par un modèle mieux isolé et vérifier l’espace entre la borne et le filtre à particules pour qu’il n’y ait plus de problème.

Des réparations gratuites à ne pas négliger pour rouler en toute sécurité.