Incendie à Crans-Montana : partout en France, des salons de coiffure collectent des cheveux pour aider les victimes

Suite au terrible incendie survenu dans un bar de Crans-Montana, en Suisse, des salons de coiffure font des appels aux dons de cheveux, pour fabriquer des perruques et aider les grands brûlés.

Le soir du 31 décembre, un terrible incendie a ravagé le bar “La Constellation” à Crans-Montana, en Suisse. Le départ de feu provenait des bouteilles de champagne équipées de bougies pyrotechniques, qui ont embrasé une mousse acoustique fixée au plafond. Peu de temps après le drame, Jessica Moretti, la propriétaire du bar, est sortie du silence.

Crédit photo : AFP

Les personnes qui se trouvaient dans le bar ce soir-là ont été piégées par les flammes. 40 sont décédées, 116 ont été blessées et brûlées. Suite à cette tragédie, les élans de solidarité se multiplient en Europe, notamment du côté des coiffeurs.

Un appel aux dons

Partout en France, des salons de coiffure lancent des appels aux dons de cheveux dans le but de créer des perruques médicales, qui seront offertes aux grands brûlés et aux victimes dont le cuir chevelu a été touché. C’est le cas d’Emilie Bérard, une coiffeuse originaire de la Sarthe, dont l’appel aux dons a été largement entendu.

“Ça n’arrête pas ! J’ai des sollicitations de toute la France. Il ne faut pas hésiter à m’appeler, j’explique les conditions et je peux ensuite réceptionner les cheveux envoyés par courrier. C’est important pour moi d’aider, même de loin. Tous les jours, j’accompagne des personnes qui ont besoin de prothèses capillaires. Là, les grands brûlés de Crans Montana ne pourront pas bénéficier d’une greffe de cheveux, ils auront des prothèses à vie. Donc ça me tenait à coeur, c’est un drame qui a touché tout le monde”, a confié Emilie Bérard à France Bleu.

Crédit photo : iStock

Des kilos de cheveux récupérés

En Suisse, l’entreprise Rolph AG est chargée de la collecte de ces dons. Ce 23 janvier, entre 3 et 4 kilos de cheveux ont été récupérés en provenance de Suisse et d’Italie.

“Nous recevons actuellement un très grand nombre de sollicitations par e-mail, téléphone et sur nos réseaux sociaux. Cela reflète une mobilisation impressionnante autour du don de cheveux”, a indiqué Sabrina Kaiser-Kossmayr, PDG de Rolph AG, à 20 Minutes.

Un bel élan de solidarité pour aider les victimes à se reconstruire après le drame.