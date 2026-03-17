Plus de 30 000 voitures Renault rappelées en France pour un risque de casse moteur, voici les modèles concernés

En raison d’un risque de casse moteur, Renault rappelle actuellement plus de 30 000 véhicules partout en France. Si vous êtes concerné, prenez immédiatement rendez-vous chez votre garagiste.

Vous roulez avec un véhicule Renault ? Attention, vous pourriez être concerné par cette information importante. Actuellement, le constructeur rappelle 30 000 véhicules en France. Il s’agit de 25 296 Austral et 6 992 Espace 6, tous fabriqués entre le 6 juin 2022 et le 20 décembre 2024, selon Automobile Magazine.

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En ce moment, de nombreuses voitures sont rappelées partout en France pour des défauts de fabrication qui peuvent être dangereux. C’est le cas de ces 337 000 véhicules de la marque BMW qui présentent des risques d’incendie, ainsi que de ces nombreux modèles rappelés d’urgence car leur pédale de frein menace de s’effondrer.

Une casse moteur

Les véhicules Renault qui sont rappelés présentent plusieurs problèmes mécaniques qui peuvent entraîner une casse moteur. Ainsi, il est vivement recommandé de faire des réparations pour éviter les risques potentiels comme “l’apparition d’une odeur d’essence perceptible dans l’habitacle, l’augmentation du niveau d’huile dans le carter moteur ou une consommation d’huile accompagnée du message ‘niveau d’huile à réajuster’”, indique le service communication de Renault.

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Si vous recevez l’un de ces messages d’alerte en conduisant, arrêtez-vous immédiatement sur le bord de la route et appelez votre garagiste. En effet, si vous ignorez ces messages, vous risquez une casse moteur.

Des réparations gratuites

Si vous êtes concerné par ce rappel, prenez immédiatement rendez-vous dans votre garage pour effectuer les réparations nécessaires. Selon Auto News, Renault devrait contacter directement les propriétaires des véhicules concernés par mail, courrier ou téléphone. Cependant, même si vous ne recevez rien, cela ne veut pas forcément dire que votre véhicule n’est pas rappelé. Pour en avoir le coeur net, n’hésitez pas à prendre rendez-vous chez votre garagiste au moindre doute.

Pour rappel, les réparations effectuées sur les véhicules rappelés sont gratuites. Il est donc important de se rendre au garage pour sécuriser votre voiture afin d’éviter de graves complications. Si vous ne le faites pas, vous risquez une casse moteur, qui ne sera pas prise en charge financièrement. Raison de plus pour faire réparer votre véhicule dès maintenant.