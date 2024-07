Le « nettoyage suédois de la mort » : cette méthode de rangement morbide est la nouvelle tendance du moment

Un nouveau concept s’impose dans les tendances rangement et ménage : le nettoyage suédois de la mort. On vous en dit plus sur ce concept plutôt sombre.

Depuis plusieurs années, le rangement et le tri ont le vent en poupe. Merci qui ? Marie Kondo et sa célèbre révolution du rangement japonaise. Le principe de toutes ces nouvelles tendances liées au tri et au rangement : se libérer des choses qui ne sont plus essentielles, avoir un intérieur rangé pour un esprit organisé. Pas mal, non ?

Face à ce succès, de nombreuses autres tendances ont vu le jour, comme la méthode BISOU, qui aide à se poser les bonnes questions avant un achat, ou bien la méthode Fly Lady pour faire 15 minutes de rangement par jour. De quoi donner des idées à nos voisins suédois. Là-bas, un nouveau concept cartonne : le “döstädning”, comprenez en français “le nettoyage de la mort”. On vous l’accorde, ce n’est pas très glamour. Inventé par Margareta Magnusson, ce concept consiste à se délester des choses dont on n'a plus l'utilité avant de mourir.



Crédit photo : iStock

Ranger avant sa mort

Comme le rapporte TF1 Info, qui a relayé cette tendance, dans son livre L'art de ranger, Margareta Magnusson explique que le döstädning sert à préparer sa fin vie dans le but d'épargner cette tâche aux proches en deuil. Le principe ? Faire le tri de son intérieur des choses qui ne sont plus utiles, des choses qui encombrent et ne garder que les biens, objets ou autres qui comptent vraiment. Selon l’experte, cette méthode permettrait également de revoir sa façon de consommer et surtout, de s’alléger l’esprit, avant le grand départ.



Crédit photo : iStock

Quant à la méthode d’application de ce concept, rien de plus simple. D’après la suédoise experte en rangement, il faut se poser une ultime question : “est-ce que ledit objet est utile et est-ce qu'il a une valeur émotionnelle ?”. Si la réponse est non, il faut alors s’en débarrasser. Simple et efficace !

C’est triste, certes, mais plutôt intelligent. Alors, qu’en pensez-vous ?