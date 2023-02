Marie Kondo, la patronne du rangement, avoue laisser elle aussi sa maison en désordre

La spécialiste du rangement avoue elle aussi se laisser aller et ne pas passer son temps à garder sa maison propre et ordonnée.

Crédit : Marie Kondo/ Instagram

À voir aussi

Elle prodigue des conseils à des millions de personnes via ses livres sur le développement personnel et sa série Netflix, Tidying Up With Marie Kondo, mais Marie Kondo semble désormais prôner le laisser aller.

Un comble pour la patronne du rangement dont les livres se sont vendus à 8 millions d’exemplaires et dans lesquels elle prône l’ordre et le rangement physique pour une paix intérieure.

Dans le cadre de la sortie de son dernier livre, Kurashi at Home : How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, en novembre dernier aux États-Unis, Marie Kondo a fait des confessions sur son mode de vie, plus si ordonné qu'auparavant, si on en croît l’intéressée.

« Ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec mes enfants à la maison »

Crédit : Marie Kondo/ Instagram

Lors d’un webinaire pour la promotion de son livre, Marie Kondo s’est livrée sur l’état de sa maison depuis l’arrivée de son troisième enfant en 2021 : « Jusqu'à présent, j'étais une nettoyeuse professionnelle, alors je faisais de mon mieux pour garder ma maison bien rangée à tout moment. J'ai en quelque sorte abandonné cela dans le bon sens pour moi. Maintenant, je réalise que ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec mes enfants à la maison ».

On peut donc imaginer que, comme n’importe qui, Marie Kondo ne range pas sa maison tous les jours. La trentenaire souhaite ainsi profiter au mieux de sa famille et qu’importe si sa maison n’est pas aussi bien rangée qu’elle le préconise dans ses livres.

Pour s'ôter toute pression de rangement abusif, Marie Kondo se tourne désormais vers la pratique du kurashi qui renvoie à l’idée de trouver du plaisir dans les petites choses. Une sorte de carpe diem moderne.