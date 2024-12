Le permis de conduire désormais remplacé par ce nouveau document

Depuis le début du mois de décembre, un document officiel permet de remplacer le permis de conduire. Quel est-il exactement et comment l’obtenir ? On vous explique.

Pour les détenteurs du permis de conduire, la petite carte rose est un objet précieux. Cette dernière peut en effet être bien utile dans certaines circonstances : lors d’un contrôle routier, pour louer une voiture ou pour votre assurance par exemple. Dès lors, mieux vaut l’avoir avec soi tout le temps ou presque.

Sauf qu’il peut arriver que vous ne soyez plus en possession du précieux sésame. Et c’est là que cela devient compliqué pour les conducteurs. Vol, oubli, perte ou obtention récente… Comment ne pas être impacté si vous n’avez plus votre permis de conduire ?

Il existe désormais une Attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS) disponible depuis le 4 décembre, renseigne le site Auto-Moto. Cette attestation équivaut à une preuve officielle de « vos droits à conduire », précise encore le site spécialisé.

Deux attestations au choix pour justifier que vous possédez le permis de conduire

Crédit photo : Maksym Belchenko/ iStock

Si vous n’êtes plus en possession de votre permis de conduire, vous pouvez vous rendre sur l’espace en ligne « Mes points permis ». En version papier imprimée ou en version numérique, l’ADCS peut servir de justificatif officiel pour tous vos besoins.

Par ailleurs, ce document détaille au complet toutes les informations concernant le conducteur : « Jusqu’ici on pouvait télécharger sur le site “Mes points permis” deux documents. Le Relevé d’information intégral, très utile pour connaître tous ses retraits de points et être informé de toutes les décisions nous concernant », explique Maître Jean-Baptiste Le Dall auprès du Dauphiné Libéré.

Exemple d'Attestation. Crédit photo : Étienne Lejeune

Si vous préférez garder certaines informations personnelles tout en justifiant votre habileté à conduire, optez pour cet autre document :

« le Relevé d’information restreint, qui entrait moins dans le détail et qu’on pouvait transmettre à son employeur, son assureur, etc sans pour autant tout dévoiler sur son permis de conduite. Cette attestation permet à tout automobiliste de vérifier la validité et l’étendue des droits de conduire. L’ADCS précise les catégories de véhicule que vous pouvez conduire et indique si vos droits à conduire sont suspendus ou non », poursuit l’avocat.

Auto-Moto rappelle que l’Attestation est valable 4 mois mais qu’elle est renouvelable à volonté. Il suffit d’en faire la demande en s’inscrivant sur le site du gouvernement, cité précédemment.