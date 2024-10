Permis de conduire : est-il possible de garder son “papier rose” en passant au nouveau format ?

Délivré depuis une dizaine d’années, le nouveau format de carte bancaire du permis de conduire continue de cohabiter avec l’ancien “papier rose”. Ce dernier, voué à disparaître complètement, dans les prochaines années, pourra-t-il être gardé comme souvenir ?

Si vous avez obtenu votre permis de conduire avant 2013, vous êtes déjà un ancien. Ce n’est pas forcément une question d’âge mais du format du permis de conduire. En effet, cela fait désormais onze ans que l’ancien modèle cartonné de couleur rose n’est plus délivré en France. Cependant, il reste toujours valable jusqu’au 19 janvier 2033.

À cette date, seul le nouveau format façon “carte bancaire” fera office de permis de conduire valable. Ainsi, depuis le début de l’année 2024, le gouvernement encourage les détenteurs du “papier rose” à procéder à son remplacement dès maintenant afin d’éviter un engorgement des services administratifs dédiés à cette tâche à l’approche de cette échéance fatidique.

Crédit photo : iStock

Que faire pour remplacer son permis de conduire ?

Se pose alors la question sur la possibilité de garder ce fameux permis de conduire rose en guise de souvenir. Contrairement aux autres documents d’identité, qui sont récupérés par l’administration en cas de remplacement, il sera effectivement possible de garder son papier rose en souvenir.

Même s’il deviendra non valable, il sera autorisé à être conservé. En revanche, il ne sera plus possible de le présenter aux autorités en cas de contrôle à partir du 19 janvier 2033. Afin de procéder à son remplacement, il suffit de faire la demande en ligne auprès de l’Agence Nationale de Titres Sécurisés (ANTS).

Crédit photo : iStock

Vous recevrez alors votre permis de conduire sous son nouveau format mais nul besoin de rendre le papier rose à l’administration. Vous pourrez l’encadrer et la mettre dans votre boîte à souvenirs tel un diplôme.

En ce qui concerne les autres documents d’identité (passeport et carte nationale d’identité), il est normalement d’usage de les restituer en cas de remplacement. Il existe cependant une exception pour les passeports dont la date de validité est dépassée mais qui possèdent un ou plusieurs visas toujours en cours de validité. Une autre astuce consisterait à le déclarer volé, mais faire une fausse déclaration est puni par la loi d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.