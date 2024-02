Les bonbons et les chips pourraient augmenter les risques de cancer, selon une étude

Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs français montre un lien entre les émulsifiants, des additifs contenus dans la majorité des produits industriels, et les risques de cancers.

C’est connu : les aliments industriels ne sont pas toujours bons pour notre santé, et une nouvelle étude vient de le prouver. Les émulsifiants sont des additifs que l’on retrouve dans les produits industriels afin d’améliorer leur goût, leur texture, leur apparence et leur conservation. Au total, ces additifs sont présents dans des dizaines de milliers de produits vendus en France. Mais quels sont les effets des émulsifiants sur notre santé ?

Pour le savoir, des chercheurs français issus de l’Inserm et de l’Inrae ont mené une étude publiée dans la revue scientifique PLOS Medicine ce mardi 13 février. Les scientifiques ont analysé l’impact des émulsifiants sur notre santé en récoltant des données transmises par 92 000 Français entre 2009 et 2021. Pendant cette période, tous les participants ont renseigné les aliments et les boissons consommés dans les dernières 24 heures, et ce à au moins trois reprises. Ils ont également précisé les marques des produits pour permettre aux chercheurs d’identifier les aliments contenant des émulsifiants. En parallèle, les personnes interrogées ont accepté de transmettre leur suivi médical sur sept années.

Un lien entre émulsifiant et cancer

Selon les résultats de cette étude, les émulsifiants augmenteraient de 15% les risques de cancer. Sur les 92 000 Français interrogés, 2 604 ont reçu ce diagnostic, les cancers du sein et de la prostate étant les plus nombreux. D’après les chercheurs, les personnes qui consommaient le plus de monoglycérides et diglycérides d’acides gras (E471) étaient touchés par un cancer. En effet, ces émulsifiants perturberaient le microbiote intestinal et augmenteraient le risque d’inflammation. Ils sont généralement utilisés dans la composition des crèmes dessert, de la chantilly, des pots de glace, des produits laitiers, des corps gras (huile, crème, beurre, mayonnaise, sauce), de la confiture industrielle, et même dans certaines préparations pour bébés.

Crédit photo : iStock

Chez les 10 000 femmes interrogées, 750 ont eu un cancer du sein, 322 un cancer de la prostate et 207 un cancer colorectal. Selon l’étude, les risques d'être touché par ces maladies étaient plus élevés chez les femmes qui consommaient des carraghénanes (E407), que l’on retrouve dans les plats préparés, les blancs de poulet, les cordons bleus industriels ainsi que les produits laitiers et sucrés.

Obésité, maladies cardiaques et dépression

Pour l’heure, il n’existe pas de preuve réelle d’un lien direct entre les émulsifiants et l’apparition de cancer car il s’agit de la toute première étude observationnelle en la matière. Ainsi, d’autres recherches doivent être menées pour prouver ce lien.

“Ces résultats apportent de nouvelles connaissances clés pour faire évoluer la réglementation relative à l’utilisation des additifs dans l’industrie alimentaire, afin de mieux protéger les consommateurs”, ont indiqué Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Inserm, et Bernard Sour, professeur junior à l’Inrae, principaux auteurs de l’étude.

En plus des risques de cancer, la consommation élevée d’aliments ultratransformés augmenterait les risques d’obésité, de maladies cardiovasculaires ou de troubles psychiques comme la dépression. Vous l’aurez compris : pour protéger votre santé, lisez bien les étiquettes des produits avant de les acheter et privilégiez les repas faits maison.