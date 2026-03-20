Les cinq appareils électroménagers que tout le monde va s'arracher en 2026

Vous souhaitez renouveler certains de vos appareils ménagers pour entretenir au mieux votre foyer ? Ecovacs est la marque qu’il vous faut, avec des produits indispensables aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur de votre maison !

La technologie et les appareils de nettoyage font bon ménage grâce à Ecovacs, la société chinoise spécialisée dans la robotique de service et véritable pointure dans ce domaine.

L’entreprise conçoit des robots domestiques dotés d’une autonomie totale sans intervention humaine. Cette technologie est une précieuse alliée pour les personnes veulent s'épargner la corvée du ménage.

Voici les appareils électroménagers indispensables pour un nettoyage optimal et sans effort.

GOAT O1200 LiDAR PRO

Tondre la pelouse est une corvée ? Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir avec ce robot tondeuse qui s’occupe de votre jardin à votre place ! Encore plus performant que les précédents modèles de la marque, le robot GOAT O1200 LiDAR PRO est capable de cartographier votre terrain pour le rendre impeccable.

Qui plus est, cet appareil est totalement libre de ses mouvements. En effet, il n’a pas besoin de câble périphérique. Il peut ainsi se rendre partout sur votre terrain sans être stoppé par un fil trop court.

Crédit Photo : Ecovacs

Cette machine dispose d'un autre avantage de taille : elle offre une précision de positionnement allant jusqu’à 2 cm, et ce même dans les zones les plus complexes, y compris les bordures.

Un outil de précision renforcé par la technologie TruEdge, qui assure une finition parfaite grâce à l’IA et des caméras 3D-ToF. La tondeuse renferme un autre atout : un système AIVI 3D qui lui permet d’identifier et d’éviter plus de 200 types d’obstacles, comme les animaux.

GOAT A1600 LiDAR PRO

La gamme de robots tondeuses Goat s’améliore encore avec le robot de tonte de gazon GOAT A1600 LiDAR PRO. Ce modèle est doté d’un nouveau système de navigation à double lidar intitulé HoloScope 360.

Cette technologie utilise des capteurs pour cartographier le jardin en temps réel pour une finition plus nette. Elle offre aussi une précision de mouvement à deux centimètres, y compris dans les zones assombries. Celle-ci permet aussi d’éviter les obstacles fixes.

Crédit Photo : Ecovacs

Cette série est équipée d’un moteur 32 V, qui assure une coupe rapide et puissante. Autre nouveauté : la machine est dotée d’un coupe-bordures pour un bord-à-bord sans intervention humaine, souligne Ecovacs. La gamme GOAT, comme le modèle A3000 LiDAR PRO, est capable de gravir des pentes allant jusqu'à 50%.

Cette machine capable de couvrir une surface de 1600 m² en 12 heures réunit tous les ingrédients pour avoir une pelouse parfaite sans rien faire !

WINBOT W3 OMNI

Ecovacs frappe fort avec la nouvelle génération de son robot laveur de vitres : le Winbot W3 Omni. Cette nouvelle pépite se démarque grâce son adhérence renforcée et son système de pulvérisation plus large.

Ce nouveau modèle plus performant est doté d’un câble 2-en-1, ce qui facilite son fonctionnement, sans oublier la technologie révolutionnaire TrueEdge. Celle-ci permet un nettoyage puissant, simple et efficace.

Crédit Photo : Ecovacs

Le Winbot W3 Omni est équipé de la technologie de planification intelligente WIN-SLAM 5.0. Son utilisateur peut planifier le parcours du robot pour éviter les zones oubliées, comme les bords ou les vitres sans cadre. Le produit est fourni avec une station auto-nettoyante.

Le must pour des vitres impeccables !

DEEBOT T80S OMNI

Le meilleur aspirateur laveur sans fil porte un nom : DEEBOT T80S OMNI. Ce robot nettoyeur intelligent va révolutionner votre façon de faire le ménage, et ce sans vous contraindre au moindre effort.

Cet appareil dernier cri aspire tout sur son passage grâce à sa puissance d’aspiration exceptionnelle de 24 800 Pa. Parmi ses fonctionnalités, on peut citer le système ZeroTangle 3.0 qui empêche les poils et cheveux de s’emmêler.

Crédit Photo : Ecovacs

Le robot DEEBOT T80S OMNI d’Ecovacs est aussi doté de la technologie d’auto-nettoyage OZMO Roller 2.0, « qui lave plus efficacement, en frottant et en éliminant efficacement les taches du sol », détaille sa fiche produit. Ses rouleaux de nettoyage sont alimentés en continu par de l’eau propre pour un nettoyage encore optimisé.

Cet allié indispensable accède aux angles morts dans les coins difficiles d’accès et laisse même les plus petites zones impeccables grâce la technologie TruEdge 3.0. Enfin, la station a pour mission de nettoyer la serpillère à l’eau chaude. Une fois cette étape terminée, elle la sèche complètement.

GOAT O600 RTK

Le robot tondeuse Ecovacs GOAT O600 RTK est le choix idéal pour les terrains de taille normale aux tracés complexes. Dans le détail, il est capable de couvrir une surface allant jusqu’à 600 m².

Cet appareil sans fil dispose d’une cartographie automatisée permettant de personnaliser ses besoins. Celui-ci assure une tonte précise pour un résultat impeccable car elle évite tous les obstacles grâce à sa caméra.

Crédit Photo : Ecovacs

Autre caractéristique : cette tondeuse dispose d’une hauteur de coupe entre 3 et 8 centimètres. Elle peut accéder à des zones difficiles d’accès, comme les franchir les pentes de 45%.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour entretenir facilement votre maison et votre jardin !