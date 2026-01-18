Voici les cinq nouveautés Netflix à ne surtout pas louper, en ce début d‘année 2026

Avis aux sériephiles et cinéphiles : la catalogue Netflix va accueillir de nouvelles séries cette semaine. Voici les cinq programmes les plus attendus par les spectateurs.

Cela n’aura échappé à personne : Netflix propose des nouveautés chaque semaine, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Ces dernières semaines, la célèbre plateforme de streaming a mis en ligne des programmes qui cartonnent auprès du public.

Parmi les plus gros succès du moment, on peut citer cette comédie romantique tirée d’un best-seller, cette mini-série policière classée numéro 1 ou encore l’épisode final de Stranger Things, dévoilé dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

Alors que la semaine du 19 janvier 2026 est sur le point de commencer, voici les cinq sorties Netflix à ne pas louper !

La ligne verte - 19 janvier

En adaptant La ligne verte de Stephen King en 1999, le réalisateur Franck Darabont a offert au public une claque émouvante, puissante et inoubliable, qui continue de marquer les générations.

Validé par le maître de l’horreur, le long-métrage est à (re)découvrir ce lundi 21 janvier sur Netflix.

WWE - Unreal - 20 janvier

Le mardi 20 janvier marque l’arrivée de la saison de WWE: Unreal. Cette nouvelle salve d’épisodes va ravir les passionnés de catch. Le pitch ?

« De WrestleMania à SummerSlam, découvrez les coulisses des plus grands shows de la WWE en compagnie de ses talents et Superstars ».

Kidnapped : Elizabeth Smart- 21 janvier

Les true crimes ont le vent en poupe sur Netflix. Si vous aimez les documentaires sur les faits divers les plus marquants, Kidnapped : Elizabeth Smart va faire frissonner dès ce mercredi 21 janvier.

« Dans ce documentaire, Elizabeth Smart raconte, à travers ses propres mots et des images inédites, son terrifiant enlèvement à 14 ans au domicile familial, dans l’Utah », renseigne le synopsis officiel.

Rêve de glace - 22 janvier

La nouvelle série romantique Rêve de glace promet d’être un gros succès. Cette production inédite, disponible ce jeudi 22 janvier, est une adaptation d’un roman qui a fait fondre le cœurdes lecteurs.

Cette fiction met en scène Adriana Russo, une ancienne patineuse artistique de 17 ans qui va retrouver les pistes avec nouveau partenaire séduisant. Le duo va faire semblant d’être en couple pour sauver la patinoire familiale de la faillite. Problème : la jeune fille a encore des sentiments pour son premier amour. Celui-ci va refaire surface et chambouler le quotidien de la danseuse sur glace…

L’Amour ouf - 23 janvier

Véritable raz-de-marée dans les salles obscures françaises en 2024, cette love story tumultueuse est signée Gilles Lellouche. Le long-métrage est porté par un casting cinq étoile : François Civil, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Quenard ou encore Alain Chabat.

L’intrigue raconte l’histoire d’amour compliquée de Clotaire et Jackie, sur fond de violence et de musique des années 80-90. Rendez-vous le 23 janvier pour (re)voir ce phénomène made in France, mais très influencé par Hollywood.