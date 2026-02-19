JO d'hiver 2026 : ivre, une journaliste australienne dérape en direct, la vidéo fait le tour du monde

Alors qu’elle intervenait en direct lors d’un duplex pour les JO d’hiver, une journaliste australienne a attiré l’attention en raison de son discours décousu. Elle était en réalité sous l’emprise de l’alcool.

Le verre de trop ?

Alors que la fin des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina approche à grands pas, cette édition italienne est marquée par des rebondissements pour le moins surprenants.

Il y a quelques jours, un médaillé olympique norvégien a révélé son infidélité en direct, tandis qu’une championne de patinage va toucher 1 million de dollars pour avoir montré ses sous-vêtements lors de sa célébration.

Ce mercredi 18 janvier, une journaliste australienne présente sur place s’est retrouvée sous le feu des projecteurs après son passage en direct depuis les Alpes italiennes. La raison ? Son discours incohérent qui n’a laissé personne indifférent.

Social media has lit up with speculation after popular Channel 9 sports and rugby league host Danika Mason appeared on morning television struggling to get her words out while covering the Winter Olympics in Italy.



📌 READ MORE: https://t.co/HKql0kBobM pic.twitter.com/G3yCeBsJFj — The Advertiser (@theTiser) February 18, 2026

Des propos confus

Hier, la présentatrice sportive Danika Mason a pris l’antenne en duplex pour la chaîne australienne Channel Nine.

Dans un extrait diffusé sur la toile, l’animatrice commente une retransmission des jeux. Jusqu’ici, rien d’anormal… jusqu’à ce qu’elle commence à bafouiller et à tenir des propos totalement confus.

On la voit buter sur plusieurs mots et passer d’un sujet à l’autre sans aucune logique, évoquant tour à tour le prix du café en Italie et les iguanes aux États-Unis.

Cette scène pour le moins embarrassante a plongé ses collègues en studio dans un certain malaise. Face à la situation, un collaborateur de Danika Mason est même venu à sa rescousse, avançant que le froid pouvait avoir un impact sur son élocution.

La séquence est rapidement devenue virale, suscitant de nombreuses interrogations sur son état pendant son intervention.

La présentatrice s’excuse

Le lendemain matin, Danika Mason a pris la parole pour présenter ses excuses, reconnaissant avoir pris un verre avant de passer à l’antenne.

« Je veux prendre un instant, si c’est possible pour m’excuser. Je voulais aussi remercier tous ceux qui m’ont contactée. Je suis un peu embarrassée par la situation. J’ai totalement mal évalué la situation », a-t-elle expliqué ce jeudi 19 février.

Avant d’ajouter :

« Je n’aurais pas dû prendre un verre, surtout dans ces conditions : il fait froid, nous sommes en altitude, et le fait de ne pas avoir dîné n’a probablement pas aidé non plus. Mais je veux assumer toutes mes responsabilités ».

De son côté, Karl Stefanovic, présentateur et personnalité très populaire en Australie, a tenu à la rassurer : « Ne t’inquiète pas. Passons à autre chose. Tu es une légende », a-t-il lancé à sa co-star.

Quant à la chaîne, elle n’a pas souhaité commenter l’incident.