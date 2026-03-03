Tout le monde va s'arracher ce nouvel appareil Ninja à moins de 130€ qui va vous changer la vie

Ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde s’arrache le nouvel appareil Ninja. Extrêmement simple d’utilisation, l’appareil est également très pratique. Il est vendu pour moins de 130 euros.

Le nouvel appareil Ninja que tout le monde va s’arracher

La marque Ninja ne cesse de faire des adeptes. Et ce n’est pas avec ce nouveau produit que cela risque de faiblir. Après l’indispensable Airfryer et le robot à glaces, Ninja débarque avec un nouvel appareil dont vous ne pourrez plus vous séparer.

Outre son design attrayant et moderne, l’appareil Ninja devrait vous changer la vie.

Crédit photo : Ninja

Voici donc le BlendBoss, un blender 2-en-1 qui permet de mixer puis de transporter son contenu. Avec lui, la préparation de smoothies, milkshakes, sauces, vinaigrettes et cocktails deviendra un jeu d’enfant. Tout comme l’utilisation du blender.

Un blender qui vous suivra partout

La suite après cette vidéo

Là encore, Ninja innove en la matière. La marque a doté son blender de la technologie Auto-iQ. Ainsi le blender peut alterner le mixage et les temps de pause afin d’obtenir une boisson parfaite entre onctuosité et hétérogénéité, sans jamais avoir à secouer l’appareil. De plus, le BlendBoss propose trois boutons correspondant aux trois programmes des trois textures de votre choix : smoothie, mixage et broyage. Il y en a même un quatrième pour contrôler le mixage selon vos envies.

Libre à vous de préparer la boisson qui vous fait plaisir, puis de l’emporter partout avec vous. En effet, Ninja n’a pas fait les choses à moitié. Le mug, d’une contenance de 710 ml, est amovible. Sa poignée permet un transport confortable, tandis que son couvercle étanche prévient de tous risques de fuite.

Crédit photo : Ninja

Autre détail qui plaira aux amateurs de gourdes, le BlendBoss offre un goulot ou une paille pour déguster à votre guise. Une fois l’utilisation du blender terminée, rien de plus simple pour le nettoyer. Les lames CrushBlade, le couvercle, la gourde et la paille peuvent aller au lave-vaisselle.

Disponible en plusieurs coloris, le BlenBoss de Ninja est vendu à 129,99 euros sur plusieurs sites de vente, dont Amazon et Ninja.