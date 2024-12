Les limitations de vitesse vont changer dès le 1er janvier 2025 sur les routes françaises

Dès le 1er janvier 2025, les limitations de vitesse sur les routes nationales, départementales et dans les villes vont changer. On vous dit tout.

Le code de la route évolue constamment afin d’assurer la sécurité des automobilistes. Dès le 1er janvier 2025, plusieurs nouveautés devront être prises en compte sur les routes de France. Une taxe obligatoire va notamment augmenter l’année prochaine, dans une région particulière. En plus de cela, certains véhicules seront interdits dans deux grandes villes de France dès janvier 2025.

Crédit photo : iStock

Une autre nouveauté va être appliquée dès le 1er janvier et elle concerne les limitations de vitesse. Ces dernières vont évoluer dans le but d’assurer la sécurité des automobilistes, mais aussi de limiter les émissions de CO2. Cette nouveauté intervient à la suite de l’abaissement de la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien depuis le mois d’octobre.

Dès le 1er janvier 2025, les limitations de vitesse vont donc changer sur les routes françaises. On vous dit tout.

Rouler moins vite en 2025

L’année prochaine, les zones limitées à 70 km/h devraient être de plus en plus nombreuses. Comme le précise Presse-Citron, cette limitation de vitesse pourrait être fixée sur certaines routes nationales et départementales dans le but de préserver les écosystèmes et de réduire la pollution dans les zones sensibles.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les villes ne seront pas épargnées. Dans les centres-villes de Paris, Grenoble et Lille, les automobilistes devront rouler à 30 km/h au lieu de 50 km/h. Selon Sortir à Paris, cette mesure est prise afin de réduire les nuisances sonores et d’améliorer la qualité de l’air, pour assurer le bien-être des habitants. Si elle n’est pas encore adoptée, une autre mesure est envisagée en 2025 : celle de limiter la vitesse à 110 km/h sur certains tronçons d’autoroute, dans le but de diminuer les émissions de CO2.

Vous savez désormais tout sur les changements en 2025. Dès le 1er janvier, faites attention aux panneaux de signalisation, adaptez votre vitesse et soyez prudent pour éviter les amendes et les accidents.