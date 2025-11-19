Cette nouvelle machine arrive dans les supermarchés Leclerc et elle va changer la façon dont vous faites vos courses

Pour la première fois en France, une nouvelle machine a été installée dans le rayon fruits et légumes d’un supermarché. Un appareil qui risque d’être bien utile quand on fait ses courses.

Dans un supermaché français, une nouvelle machine a récemment fait son apparition au milieu des fruits et légumes. Baptisée “Avocado scanner”, elle a été créée par la société néerlandaise One Third et risque de plaire aux consommateurs.

En effet, cette machine a été créée pour mesurer l’état de maturité des avocats. Quand on achète un avocat dans un supermarché, il n’est pas toujours évident de savoir s’il est mûr ou non. Bien qu’il existe des astuces pour faire mûrir ce fruit rapidement, on peut être déçu en arrivant chez soi et en ouvrant un avocat trop dur ou trop mou.

Crédit photo : iStock

Mesurer la maturité d’un avocat

Pour éviter cette déconvenue, cette machine est donc capable d’indiquer si un avocat est mûr ou non. Un premier appareil a été installé ce jeudi 13 novembre dans le rayon fruits et légumes du supermarché E.Leclerc à Pineuilh, en Gironde, comme le rapporte CNEWS. L’appareil est très simple à utiliser : il suffit de placer l’avocat devant le scan. En mesurant le niveau de sucre, d’eau et d’amidon du fruit, la machine est capable de donner son degré de maturité en seulement quelques secondes.

“Marre des avocats trop durs ou trop mûrs ? Au rayon fruits et légumes de votre E.Leclerc Grand Pineuilh, notre scanner à avocats vous dit en un clin d’oeil si votre avocat est prêt à être dégusté ou s’il mérite un peu de patience. Résultat : zéro déception, que du plaisir. Et le meilleur ? Nous sommes le premier magasin en France à proposer cette innovation”, a indiqué le supermarché sur sa page Facebook.

Crédit photo : E.Leclerc Grand Pineuilh

Savoir quand l’avocat est bon

Cette machine a pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire. Les clients évitent d’acheter des avocats qui ne sont pas assez ou trop mûrs, et ils ont également des indications sur la date à laquelle l’avocat pourra être consommé, ce qui évite les pertes.

Pour le moment, le supermarché de Pineuilh est le seul de France à posséder une telle machine, mais nul doute qu’elle devrait bientôt être disponible dans toute la France.