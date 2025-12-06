Les utilisateurs de ce Airfryer Ninja découvrent une fonctionnalité cachée et n'en reviennent pas

Si vous possédez un Airfryer Ninja, voici une nouveauté qui devrait vous intéresser : des internautes ont récemment découvert un accessoire caché dans leur appareil, qui peut s’avérer très utile lors des fêtes de fin d’année.

L’appareil Airfryer a connu un succès fulgurant à sa sortie et de nombreuses personnes se sont laissées tenter par ce nouveau mode de cuisson. C’est le cas du Airfryer Ninja qui a été vendu à un prix imbattable pendant une durée limitée et qui propose de belles performances.

Si vous avez cet appareil, voici une nouveauté qui devrait vous intéresser. Des internautes ont récemment découvert une fonctionnalité cachée dans leur appareil de cuisine. Cette découverte a été mise en lumière dans une vidéo TikTok qui a cumulé plus de 7,5 millions de vues, et les internautes n’en reviennent pas.

Un accessoire secret

Cette fonctionnalité cachée est située dans un compartiment discret sur le côté gauche de l’appareil. A l’intérieur, vous y trouverez une petite sonde numérique qui se branche à l’avant du Airfryer. Cette sonde numérique peut être insérée dans vos aliments afin de surveiller leur température en temps réel pendant la cuisson.

Crédit photo : @bowesy5 / TikTok

Cette sonde numérique peut s’avérer très utile, notamment en période de fêtes puisque vous pourrez obtenir une cuisson parfaite de vos viandes et votre dinde de Noël. Très pratique, elle fonctionne même si elle reste dans le tiroir du Airfryer pendant la cuisson. Il est également possible de la synchroniser avec l’application Ninja afin de connaître la température des aliments en temps réel.

Une friteuse numérique en vente

Si malgré toutes vos recherches, vous remarquez que votre Airfryer n’a pas cette sonde, il est possiblde d’en acheter une séparément et sans fil pour obtenir le même résultat. En effet, la sonde est l’ustensile idéal à avoir tout au long de l’année, et encore plus pendant Noël, pour obtenir une cuisson parfaite pour vos aliments.

N’attendez plus : jetez un oeil à votre Aifryer et si besoin, n’hésitez pas à acheter une sonde numérique pour réussir tous vos plats.