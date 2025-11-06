Il pense avoir un rhume, les médecins découvrent une créature ignoble... dans son nez

Par |

Un homme d'origine asiatique en train de se moucher

Alors qu’il pensait souffrir d’un simple rhume, un homme originaire de Chine a fait une terrible découverte en se rendant chez le médecin.

Une mésaventure qui fait froid dans le dos.

En Chine, un homme âgé de 38 ans pensait avoir attrapé un mauvais rhume. Pendant vingt jours, ce dernier a souffert de symptômes associés à cette maladie bénigne, comme le nez qui coule.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le trentenaire était en proie à des saignements de nez continus. Il souffrait également d’un écoulement nasal inhabituel.

Mouchoir taché de sang Crédit Photo : iStock

En plus de cela, il avait l’impression que quelque chose se déplaçait dans sa narine, selon les informations du média Ars Technica, relayées par Slate.

Face à cette situation, le principal concerné s’est rendu chez un ORL, où il a fait une terrible découverte.

Il a vécu avec un parasite sans le savoir

Sur place, la patient a appris qu’il avait une sangsue vivant dans son nez. Le parasite a été retiré de sa cachette au cours d’une opération décrite comme « délicate » car l'animal était susceptible de s'accrocher aux parois nasales, expliquent nos confrères.

Comment la créature a-t-elle pu s’introduire à l’intérieur ?

En octobre dernier, l’intéressé a fait de l’escalade en montagne. Alors qu'il se trouvait dans la nature, il s'est lavé le visage avec de l'eau de source. On soupçonne que celle-ci était contaminée. L'animal s'est indroduit dans sa narine sans qu'il s'en rende compte. 

Une sangsue dans un cours d'eauCrédit Photo : iStock

Un cas rarissime

Selon les médecins, il s’agit d’un cas rarissime. En effet, les sangsues sont connues pour s’accrocher à la peau de leur hôte afin d'aspirer le sang. En revanche, elles se glissent rarement dans les cavités nasales.

Néanmoins, certaines espèces, comme la Dinobdella ferox, font exception à la règle. Ce spécimen géant originaire de l’Inde pénètre dans les conduits naseaux des bovins.

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

