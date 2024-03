Les visages des voleurs bientôt affichés dans les magasins et sur les réseaux sociaux ?

Une nouvelle proposition de loi a été déposée pour autoriser les commerçants à afficher les visages des personnes qui ont volé dans leur magasin. Si cette pratique est dissuasive, elle est pour le moment interdite en France.

Depuis quelques années, nous observons une augmentation du nombre de vols à l’étalage en France. Entre 2021 et 2022, les vols ont augmenté de 14% et 42 000 délits ont eu lieu principalement dans des petits commerces comme les supermarchés et les pharmacies, et ce aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales.

Selon une enquête menée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) en 2018, trois commerçants sur quatre affirment avoir déjà été victimes de vol ou de tentative de vol.

Afficher les visages des voleurs

Pour remédier à ce problème, certains commerçants ont décidé d’employer une méthode radicale : récupérer les images de vidéosurveillance de leur magasin et afficher les visages des voleurs directement dans leur boutique. Bien qu’elle soit dissuasive, cette méthode est interdite en France, sous peine de poursuites judiciaires.

Crédit photo : iStock

Cependant, cette règle pourrait bientôt changer. Romain Daubié, député MoDem, a déposé une proposition de loi visant à autoriser les commerçants à afficher les visages des personnes qui ont volé ou ont fait l’objet d’incivilités dans leur magasin. Ainsi, ces individus pourraient être affichés directement en boutique ou sur les réseaux sociaux.

Cette pratique, légale aux États-Unis, pourrait satisfaire de nombreux commerçants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir agir. C'est le cas du collectif "Ras le vol" qui a créé une pétition ayant déjà recueilli 6 700 signatures. Pour que cette proposition de loi soit adoptée, elle devra convaincre les députés et les sénateurs. Cependant, des obstacles pourraient être rencontrés comme la présemption d'innoncence ou le fait d'afficher le visage d'un mineur sur les réseaux sociaux.