Ils volent dans un supermarché, la gérante affiche leur photo... ils la menacent pour qu'elle la retire

À Rennes, un supermarché a été victime de voleurs. Afin de dénoncer la bande, la directrice de l’établissement a affiché leur visage. Et cela ne leur a pas plu.

"C’est l’hôpital qui se moque de la charité", non ? Dans une enseigne du supermarché U Express, à Rennes en Bretagne, le magasin a été victime de voleurs. En effet, il y a quelques jours, une bande de jeunes a volé des chips et des sucreries.



Crédit : iStock

“Pourquoi on voit mon visage, là ?”

Malheureusement, personne n’a pu les arrêter à temps, mais la directrice du magasin, Clémentine Blasco, ne s’est pas laissée faire. Elle a décidé d’afficher une photo des voleurs à l’entrée. Sur cette photo, les visages sont floutés. Une affiche accompagnée d’une légende : “Une photo de la petite bande de jeunes qui nous volait en nous menaçant avec une arme factice il y a quelques mois, et qui est revenue le 26 janvier se remplir les poches.” La directrice a confié à Ouest France : “Le but, c’est qu’eux se reconnaissent, et qu’ils sachent qu’on a vraiment les visages, les images et que c’est transmis à la police.” Et ça a payé.



Crédit : Le Télégramme

Piqués au vif, les voleurs ont osé revenir au magasin ce mercredi 21 février. L’un d’entre eux s’est adressé à la directrice : “Madame, pourquoi vous avez affiché ma photo ?”.

L’adolescent a ajouté : “Pourquoi on voit mon visage, là, il faut enlever ça.” Une scène lunaire. Problème, la police n’a pas encore pu agir : “Ils sont venus au magasin, ils nous ont laissé des contacts, à appeler même le dimanche. Mais ces jeunes viennent plutôt quand il y a du monde, on ne peut pas forcément réagir en caisse”, a expliqué Clémentine Blasco.

On espère que ces voleurs seront rapidement rattrapés par la justice.