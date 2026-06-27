Moins de 1,90 euro le litre : les carburants à leur plus bas niveau en France depuis les premières semaines de la guerre au Moyen-Orient

Ce samedi 27 juin, les prix des carburants à la pompe n’ont jamais été aussi bas depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
Voilà une bonne nouvelle pour des millions d’automobilistes en France ! Le gazole et le SP95-E10 se vendaient ce samedi 27 juin à moins de 1,90 euro le litre en France et le SP98 à moins de 2,00 € le litre. Il s’agit des niveaux qui n’étaient plus vus depuis les premières semaines de la guerre au Moyen-Orient, selon un calcul AFP à partir des données gouvernementales.
A 11h, le SP95-E10, l’essence la plus achetée, se vendait au prix de 1,894 euro le litre (moyenne sur 7.606 stations-service), contre 1,900 euro le litre en moyenne vendredi à la même heure. Le gazole, dont les prix s’étaient envolés pendant plusieurs mois bien au-dessus de l’essence, s’achetait 1,895 euro le litre (contre 1,904 euro le litre).
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Le SP98 se vendait lui 1,998 euro le litre, contre 2,003 euro vendredi. Cette essence, davantage utilisée dans les voitures plus anciennes ou de collection, s’était systématiquement vendue à plus de 2,00 euro le litre depuis la mi-mars. Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et territoires d’outre-mer.
Une baisse constante depuis quelques jours
Ces baisses significatives sont constantes depuis les déclarations à la mi-juin de Donald Trump sur un accord avec l’Iran pour mettre fin à la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février. Mais ils représentent toujours une augmentation de quelque 10 % par rapport aux prix pratiqués le 27 février en France, veille des premières frappes israélo-américaines.
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Le prix du baril de pétrole, qui a beaucoup diminué depuis l’annonce de cet accord, continue par ailleurs de fortement fluctuer au gré de l’évolution du conflit. Vendredi, le prix du baril de Brent, pour livraison en août, a perdu 4,33 % à 71,99 dollars, retrouvant des prix comparables à ceux d’avant le conflit et le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a reculé de 3,74 % à 69,23 dollars. En résumé, le monde continue de tourner !