Cette vidéo choc rappelle aux parents le danger de publier des photos de leurs enfants sur internet

Une agence de télécommunications a publié une vidéo pour sensibiliser les parents aux dangers qui guettent leurs enfants lorsqu’ils publient des photos d’eux sur internet. Et elle fait froid dans le dos…

Le côté obscur d’internet est plus proche que vous ne le pensez ! Si publier une photo semble anodin et innocent au premier abord, vous ne savez jamais qui la regardera et surtout, comment elle peut être utilisée par un tiers, sans votre consentement.

Un risque décuplé lorsqu’il s’agit de photos de vos enfants ! En effet, ce n’est un secret pour personne, mais publier des photos de vos enfants, contre leur accord et leur consentement, est déjà moralement contestable. Ils ne demandent pas forcément à être exposés de la sorte sur des réseaux sociaux qu’ils ne connaissent pas et n’utilisent pas.

Selon une étude publiée par le Telegraph, un enfant de cinq ans, en moyenne, aurait déjà 1500 publications à son effigie sur les réseaux sociaux, et ce sans leur consentement.

En effet, internet est une vraie piscine à requins ! Et c’est ce que l’agence Deutsche telekom, une société européenne de télécommunications, a voulu rappeler aux parents à travers une vidéo choc.

Dans une ambiance à la Black Mirror, cette campagne de sensibilisation vise à alerter les parents sur le danger de partager des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Une vidéo choc pour alerter les parents

D’une durée de 3 minutes, la vidéo raconte l’histoire d’un couple qui partage quotidiennement des clichés de leur fille Ella, neuf ans, sur des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook.

Un soir, alors que le couple va au cinéma, ils découvrent une version plus âgée de leur fille à l’écran, créée par une intelligence artificielle. Cette réutilisation de l’image de leur enfant a été permise grâce à une photo d’elle publiée innocemment sur internet.

À travers cette vidéo, l’agence rappelle toutes les dérives des réseaux sociaux : vol d’identité, utilisation de photos à des fins pédopornographiques, photos truquées… Face à ses parents estomaqués par cette découverte, Ella dévoile un avenir sombre où elle devient victime de ces publications de photos intempestives.

De nos jours, la publication de photos d’enfants sur les réseaux sociaux est bien plus encadrée qu’avant. Le 10 mai dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à mieux protéger le droit à l’image des enfants.

“Les images des enfants sont bel et bien des données personnelles sensibles, qui soulèvent des enjeux de pédocriminalité, d’identité numérique, d’exploitation commerciale ou encore de harcèlement (...) Sur le long terme, les contenus publiés par les parents pourraient porter préjudice aux enfants et compromettre, par exemple, leur crédibilité lors d’une candidature scolaire ou professionnelle” avait alors déclaré le ministre de la Justice.

Un texte de loi qui n’avait pas satisfait la majorité, qui avait porté le projet initial, dans lequel la notion de “vie privée” de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale de Code civil était un point essentiel. En d’autres termes, les parents se doivent de respecter la vie privée de leurs enfants et protéger leur image.