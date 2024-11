Nettoyez vos multiprises jaunies en quelques secondes grâce à cette astuce simple et efficace

Avec le temps et le manque d’entretien, les multiprises peuvent se salir et perdre de leur éclat. Pour qu’elles deviennent à nouveau blanches, voici une astuce simple et efficace.

La multiprise est un accessoire indispensable de la maison. Cet objet est particulièrement pratique car il permet de recharger et de brancher plusieurs appareils électriques à la fois. Mais attention : certains objets ne doivent pas être branchés sur une multiprise, au risque de provoquer un incendie.

En plus d'être potentiellement dangereuses, les multiprises sont des objets que l'on ne pense pas à nettoyer. Avec le temps, de la saleté peut s’incruster dans ces appareils.

Crédit photo : iStock

À terme, les multiprises peuvent être usées et jaunies, comme de nombreux objets en plastique blanc. Pour les nettoyer, voici une astuce simple et efficace qui devrait vous aider. En seulement quelques secondes, vous retrouverez une multiprise d’une blancheur éclatante.

Nettoyer une multiprise

Avant toute chose, veillez à bien débrancher la multiprise. Utilisez ensuite de l’eau et du vinaigre blanc. Ce dernier est un produit très efficace que l’on utilise souvent pour nettoyer la maison grâce à ses propriétés antibactériennes. Mélangez simplement de l’eau et du vinaigre blanc dans un bol et imbibez une éponge. Frottez ensuite la multiprise en insistant sur les parties jaunies et constatez le résultat : elle devrait avoir retrouvé sa blancheur éclatante.

Crédit photo : iStock

Ensuite, faites sécher la multiprise. N’utilisez pas de sèche-cheveux et laissez-la dans un endroit sec et peu exposé au soleil. Attendez quelques heures et assurez-vous que votre multiprise est entièrement sèche avant de l’utiliser à nouveau. Pour éviter qu’elle ne s’encrasse une nouvelle fois par la suite, pensez à la nettoyer régulièrement. Pour cela, vous pouvez simplement passer un chiffon sec et doux dessus afin d’éliminer la poussière au fil du temps.